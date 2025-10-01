Filistinli fotoğrafçı Yahya Barzak, İsrail’in hava saldırısında hayatını kaybetti

Filistinli fotoğrafçı Yahya Barzak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Quds News Network’ün haberine göre, Barzak, İsrail ordusunun kara operasyonu ve yoğun bombardımanı nedeniyle Gazze kentini terk etmek zorunda kalmıştı.

Deyr el-Belah’ta bir marangoz atölyesini hedef alan hava saldırısında Barzak’la birlikte, aralarında bir çocuğun da bulunduğu beş kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bini aştı

Dört gün önce Gazze kentini terk etmişti

Yahya Barzak, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten önce yenidoğan fotoğrafçılığı yapıyordu.

Barzak, Instagram hesabından 27 Eylül’de yaptığı paylaşımda, Gazze kentini terk etmek zorunda kaldığını duyurmuştu:

“İlk göçten dönüşümüzün ardından enerjimizi ve tutkumuzu yeniden kazandık. Evimin yıkılmasından sonra yuvam haline gelen stüdyoya geri döndüm ve yeniden çalışmaya hazırlanmak için her şeyi toparlamaya başladık. Ancak nefes almaya fırsat bulur bulmaz, savaş bir kez daha — bu kez çok daha acımasız bir şekilde — geri döndü. Bugün, stüdyoyu bırakmaya ve Gazze kentinden yeniden göç etmeye zorlandık. Bununla birlikte, Gazze’de yenidoğan bebek fotoğrafçılığına adanmış ilk ve tek yer olan Yahya Barzak Stüdyosu’nun hikâyesinin sona erdiğini ilan etmek zorundayım.”

*Görseller, videodan alındı. (Kaynak: @yahiabarzaqstudio/Instagram)

PJPC: Mesleki soykırım

Filistinli Gazetecileri Koruma Merkezi (PJPC), Yahya Barzak’ın katledilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Barzak’ın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana katlettiği 253’üncü gazeteci olduğunu belirten PJPC, saldırıyı “basını susturmaya yönelik sistematik bir kampanyanın parçası” ve “mesleki soykırım” olarak nitelendirdi.

PJPC, uluslararası sessizliğin gazetecilere yönelik saldırıların sürmesine zemin hazırladığı ve Filistin gazeteciliğinin yok edilmesini derinleştirdiği uyarısında bulunuldu.

Dünya medyası İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için ekran kararttı

TRT’den Barzak için açıklama

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Barzak’ın kendileri için Gazze’de serbest olarak çalıştığını açıkladı.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, “Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek!” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barzak’ın için X’ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü. TRT World imzalı ‘Fotoğraflarımda Kalan Gazze’ belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)