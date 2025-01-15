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HABER
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 08:21
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 08:24
2 dk Okuma

Filistinli doktor Sitte: Görevimiz bu soykırımın ateşkesten sonra sürmesini engellemek

Bir yıldır Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'in bölgedeki hastaneleri korumadığını kaydeden Agsous-Bienstein, Gazze Şeridi'ndeki 38 hastaneden 22'sinin kullanılamaz halde olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, kısa gri saçlı ve beyaz sakallı bir erkek portresi yer alıyor. Adam, siyah çerçeveli gözlük takıyor ve ciddi bir ifade sergiliyor. Üzerinde beyaz bir gömlek ve koyu renk bir ceket var. Arka planda dış mekân detayları, hafif bulanık bir şekilde yer alıyor; açık hava bir alan ve basamaklar görülüyor. Işık, yüzüne yandan vuruyor ve yüz hatlarını belirginleştiriyor. Görselde genel olarak sade, profesyonel ve olgun bir hava hâkim.
Fotoğraf: AA

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistinli doktor Gassan Ebu Sitte, görevlerinin, İsrail'in Gazze'deki soykırıma ateşkes sağlandıktan sonra devam etmesini engellemek olduğunu belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Arap Dünyası Enstitüsü'nde "Büyük Tanıklar: 2 Doktor Tarafından Anlatılan Gazze" başlıklı etkinlik düzenlendi.

AA'nın geçtiği habere göre, Moderatörlüğünü Sadia Agsous-Bienstein'in yaptığı etkinliğe, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında bölgeye giden Filistin asıllı doktor Ebu Sitte ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Fransa şubesinin Başkanı İsabelle Defourny konuşmacı olarak katıldı.

Agsous-Bienstein, Gazze'den gelen fotoğrafları "dehşetin görselleri" olarak nitelendirdi.

Bir yıldır Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'in bölgedeki hastaneleri korumadığını kaydeden Agsous-Bienstein, Gazze Şeridi'ndeki 38 hastaneden 22'sinin kullanılamaz halde olduğunu söyledi.

Ebu Sitte ise Gazze'de ateşkes sağlanması ihtimalinin "Gazze'de bundan sonra ne olacak?" sorusunu akıllara getirdiğini belirtti.

Tel Aviv yönetiminin, Gazze'deki soykırımını olası ateşkesten faydalanarak sürdüreceği yönündeki endişelerini dile getiren Ebu Sitte, İsrail'in bölgedeki soykırımı "askeri operasyonlara" dahi başvurmadan devam ettirebilmenin gerekli ortamını oluşturduğunu söyledi.

Ebu Sitte, Gazze"de binaların neredeyse tamamının yıkıldığını ve burada yaşamın imkansız kılındığını vurguladı

Doktor Ebu Sitte, "Görevimiz bu soykırımın ateşkesten sonra sürmesini engellemek." ifadesini kullandı.

Gazze'ye gittiğinde bir "savaş" ile "soykırım" arasındaki farkı anladığını belirten Ebu Sitte, "Savaş, belirli bir geleceği tasvir etmek için şimdiki zamanı değiştiriyor. Soykırım ise herhangi bir gelecek olmaması için şimdiki zamanı ve geçmişi yok ediyor" yorumunu yaptı.

Ebu Sitte, İsrail'in sahadaki saldırılarının ilk 2 ayında su arındırma sistemlerini ve sağlık altyapılarını hedef aldığına dikkati çekerek, "Bir gece İsrailliler, hastaneler çalışmasın diye, yalnızca güneş panolarını bombaladı" dedi.

"Gazze'de kimse güvende değil"

MSF Fransa şubesi Başkanı Defourny, MSF için çalışan Filistinli personel ile görüşmek için Gazze'ye gittiğini belirtti.

"Gazze'de kimse güvende değil." diyen Defourny, bölgeye gidince buradaki sağlık ekiplerinin güvenliğini sağlayamacaklarının farkına vardıklarını anlattı.

Defourny, bölgedeki sağlık ekiplerinin defalarca yer değiştirmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, Gazze'de anestezi olmadan ameliyat yapmak durumunda kalan doktorların olduğunu hatırlattı.

Ticari kamyonların artık bölgeye giremediğini, insani yardım kamyonlarının ise çok azının ulaşabildiğini kaydeden Defourny, "Halk kelimenin tam anlamıyla aç" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(EMK)

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İstanbul
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