Filistinli çocuk Hind Receb’in anısı dünyanın dört bir yanında yaşatılıyor

İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocuk Hind Recep, ölümünden bir yıl sonra dünyanın pek çok yerinde anıldı.

Beş yaşındaki Hind, İsrail’in 15 ay içinde Gazze’de öldürdüğü 17.000’den fazla çocuktan yalnızca biriydi.

Ailesiyle birlikte Gazze’deki İsrail bombardımanından kaçmaya çalışırken, amcası ve dört kuzeniyle bindikleri araç İsrail tanklarının hedefi oldu. Saldırının ardından, araçta yalnızca Hind ve 15 yaşındaki kuzeni Layan Hamadeh hayatta kaldı.

Ölü akrabalarının arasında sıkışıp kalan iki kuzen, yaşam mücadelesi verirken Filistin Kızılay Derneği’ni (PRCS) arayarak yardım istedi. Ancak, yardım hattında yetkililerle konuşurken ateş altında kaldılar. Hind’in son sözleri şöyleydi: “Gece yaklaşıyor. Çok korkuyorum, lütfen gelip beni alın!”

Onları kurtarmak için yola çıkan sağlık ekibi için İsrail yetkililerinden geçiş izni alınmasına rağmen, ambulans da İsrail güçleri tarafından hedef alındı ve havaya uçuruldu.

“Sivilleri görmemiş olması mümkün değil”

Londra Üniversitesi Goldsmiths’e bağlı saygın araştırma grubu Forensic Architecture, Al Jazeera ile birlikte yürüttüğü incelemede Rajab ailesinin aracının dış cephesinde 335 kurşun deliği tespit etti.

Soruşturma ayrıca Recep'in içinde sıkıştığı araca ateş açan İsrail tankının, Recep'in 15 yaşındaki kuzeni Layan'ı öldürdüğü sırada 13 ila 23 metre mesafede olması gerektiğini tespit etti.

Müfettiş, “Ateş eden kişinin aracın içinde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin olduğunu görmemiş olması mümkün değil” dedi.

Hind ve ailesinin cansız bedenleri, ölümlerinden yaklaşık iki hafta sonra, 10 Şubat 2024'te bulundu.

Dünya çapında etkisi

Columbia Üniversitesi öğrencileri, işgal ettikleri Hamilton Hall binasının ismini, Gazze’de hayatını kaybeden Hind Receb'e ithafen "Hind’s Hall" olarak değiştirdi.

ABD’li rapçi Macklemore ise Filistin’e destek için yazdığı şarkıya “Hind’s Hall” ismini verdi.

Hind’in ölümünden sonra, Brüksel’de Hind Rajab Vakfı kuruldu.

“Adı dünyanın dört bir yanında yankılanıyor”

Öldürülmesinden bir yıl sonra, dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcıları Hind'in fotoğraflarını paylaşarak onun anısını onurlandırıyor ve onun ve diğer Filistinlilerin ölümü için adalet ve hesap verebilirlik talep ediyor.

Hind Rajab Vakfı kurucusu Dyab Abou Jahjah, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bugün küçük Hind’in adı dünyanın dört bir yanında yankılanıyor ve katillerinin peşini bırakmıyor. Hind onların hayal ettiğinden çok daha güçlü. Huzur içinde yat küçük melek, asla unutulmayacaksın.

Siyonizm karşıtı bir Amerikan kuruluşu olan Jewish Voice for Peace, Rajab'ın bir fotoğrafı ile birlikte “Hind Rajab'ın anısı sonsuza kadar yaşayacak - tıpkı Filistin ruhunun asla sönmeyeceği gibi” mesajını paylaştı.

Dublin’de Hind anısına bir duvar boyandı.

Dublin'de Hind Rajab anısına boyanan duvar / Fotoğraf: @BeckettUnite

(BG/EC)