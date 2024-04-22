Filistinli çiftçiler güneş enerjisiyle üretimlerini sürdürmeye çalışıyor

7 Ekim 2023'ten bu yana süren Filistin-İsrail Savaşı’ndan kendi topraklarında tarım yapmak isteyen Filistinlilerin üretimleri de etkilendi.

İsrail’in saldırıları nedeniyle Filistinli çiftçiler güneş panellerinden yararlanarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken bazı çiftçilerin panelleri saldırılarda kullanılamaz hale geldi.

Filistin'deki en büyük zirai kalkınma kurumlarından biri olan Filistin Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği (UAWC), Gazze ve Batı Şeria'da başta güneş panelleri olmak üzere Filistinlilerin yenilenebilir enerjiden yararlanmalarını sağlayan projeleri hayata geçiriyor.

Özellikle, İsrail kısıtlamaları nedeniyle elektrik bulunmayan noktalarda güneş panelleri kuran UAWC, bu sayede Filistinlilerin gıda ve temiz su ihtiyacını karşılamalarına destek oluyor.

Filistin'de yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdikleri projelere ilişkin Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtlayan UAWC Lobicilik Direktörü Moayyad Bsharat, güneş panelleri sayesinde Filistinli çiftçilerin üzerindeki mali yükün azaldığını söyledi.

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"Topraklarımızı işlemememizi engelliyorlar"

Gazze Şeridi'nde tarım sektörünü desteklemek için 50'den fazla güneş paneli kurulduğunu söyleyen Bsharat, "Ne yazık ki bu soykırım amaçlı savaşta, Refah bölgesi dışında, Gazze'deki tüm güneş panelleri İsrail işgal güçleri tarafından yok edildi. Çiftçilerimize destek olmak ve topraklarımızı korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gazze'deki halkımızı korumak için 18 Ekim'de 'Gazze'de açlığı durdurun' kampanyamızı duyurduk. Gıda kolisi, sıcak yemek ve diğer yardımlar da dahil yerinden edilmiş 90 bin kişiye ulaşıyoruz," dedi.

Batı Şeria'da yaşayan çiftçi Khadir Hmaidat ise, 2020'den beri güneş paneli kullanarak çalıştırdığı su kuyusu sayesinde işletme maliyetlerinde yüzde 50 tasarruf ettiğini belirtti. Hmaidat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada domates, salatalık, patlıcan, mısır, kavun, karpuz ve hurma gibi ürünler üretiyoruz. Güneş panelleri saldırılarda zarar görmedi ancak İsrail işgal güçleri, 7 Ekim'den bu yana benim ve C bölgesindeki diğer çiftçilerin topraklarımıza ulaşmamızı kısıtladı. Bu durum da verimliliği ve ürün kayıplarımızı etkiledi. Topraklarımızı işlememizi engelliyorlar. İsrail'in toprak kısıtlamalarını önlemek için topraklarımızı gece değil gündüz suluyoruz.” (TY)