Filistinli cerrah Gassan Ebu Sitte'nin Hollanda'ya girişi yasaklandı

İnsan hakları örgütü The Rights Forum, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Britanyalı Rektörü Dr. Gassan Ebu Sitte’nin Hollanda’ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

Dr. Sitte gelecek hafta Amsterdam Üniversitesinde ve kendi kurumlarının düzenlediği bir konferansta konuşma yapacaktı. The Rights Forum, Almanya'nın Ebu Sitte'ye koyduğu 1 yıllık Schengen bölgesine giriş yasağı nedeniyle cerrahın Almanya ve Fransa’dan sonra Hollanda’ya da girişinin de yasaklandığını aktardı.

Ebu Sitte’nin haftaya bazı Hollandalı milletvekilleri ile görüşmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, Hollanda’nın, Almanya ve Fransa örneğini takip ettiği kaydedildi.

“Karar, temel özgürlüklere tamamen aykırı”

The Rights Forum Müdürü Gerard Jonkman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ebu Sitte’nin Hollanda'ya da girişinin reddedilmesi şoke edici ve bizim açımızdan tamamen kabul edilemez. Görünüşe göre hükümetimiz, Ebu Sitte'nin konuşmasını Hollanda’nın İsrail'le yakın ilişkilerine ve Gazze'deki katliamdaki suç ortaklığına yönelik bir tehdit olarak görüyor. Karar, ifade özgürlüğü gibi temel özgürlüklere tamamen aykırı.”

“İsrail işlediği suçların tanıklarını susturmak istiyor” Dr. Sitte, Gazze'de görevi başındayken gözaltına alınan ve İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Dr. Adnan el-Berş için Londra'da düzenlenen anma töreninde, Berş'in İsrail'in öldürme kampanyasına karşı savaştığını, bu nedenle İsrail'in Filistinli doktoru öldürerek cezalandırdığını söylemişti: “Filistinli 100 doktor, hemşire ve sağlık görevlisinin hayatı tehlike altında. Dr. Adnan el-Berş'in öldürülmesi bu tür cinayetlerin ilki olacak çünkü İsrail işlediği suçların tanıklarını susturmak istiyor. Bu nedenle şimdi hayatları ciddi tehlike altında olan 100 sağlık çalışanının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmalıyız.”

Fotoğraf: DAWN, The Rights Forum

Almanya ve Fransa’ya da alınmamıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün görev yapan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü, Operatör Dr. Ebu Sitte, Nisan ayında Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.

Ebu Sitte'nin, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da "Fransa'nın Filistin'de uluslararası hukukun uygulanmasındaki sorumluluğuna" ilişkin etkinlikte konuşma yapmak için 4 Mayıs'ta gittiği Paris'teki havalimanında da Fransa topraklarına girişine izin verilmemişti.

Ebu Sitte, durumu, "İsrail soykırım tanıklarını cezaevlerinde öldürürken Avrupa kalesi de soykırım tanıklarını susturuyor" diye değerlendirdi. Fransa'nın Dr. Sitte'yi ülkeye almaması, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

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(AS)