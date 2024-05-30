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DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 08:40
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 08:41
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Filistinli bakandan uluslararası topluma “Refah” çağrısı

Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan, 7 Mayıs'tan bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için uluslararası toplumdan ve özellikle de ABD'den "İsrail'e baskı yapmalarını" istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistinli bakandan uluslararası topluma “Refah” çağrısı
Fotoğraf: AA

Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ/WHO) en üst karar organı Dünya Sağlık Asamblesinin 77. toplantısına katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, Gazze'deki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Ramadan, Gazze'deki durumun felaket düzeyinde olmaya devam ettiğini söylerken, insanların saldırılar nedeniyle birden fazla kez yerinden edildiğini belirtti.

“Deniz suyu kullanıyorlar”

Gazze'de elektrik ve temiz suya erişimin olmadığına değinen Ramadan, insanların günlük ihtiyaçları için deniz suyunu kullandığını söyledi:

"Gazze Şeridi'ndeki hastane ve sağlık klinikleri dahil sağlık hizmetlerine ait yapılarımızın yüzde 80'den fazlası tamamen veya kısmen yok edildi. 500'den fazla sağlık personeli İsrail tarafından hapse atıldı."

“İnsanlığa karşı suç”

İsrail saldırılarında Gazze'de binlerce kişinin öldüğünü kaydeden Ramadan, burada insanlığa karşı bir suç işlendiğini vurguladı.

AA muhabirinin, "Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı. Gazze Şeridi'ndeki gıda ve tıbbi malzeme stokları hızla tükeniyor. Refah'ın açılacağına dair belirti var mı? Bu konuyla ilgili beklentiniz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Refah Sınır Kapısı kapandığından bu yana İsraillilerin yakın zamanda bunun açılmasını istediğine dair bir belirti yok. Burası, Filistin-Mısır sınırı olmasına rağmen, yeniden açılması tamamen İsrail'in elinde. Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için uluslararası toplumun, özellikle de ABD'nin İsrail'e çok baskı yapmasını bekliyoruz. Kapının yeniden açılması için bu baskıyı yapmalılar.”

Ramadan, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasındaki ve saldırılarındaki nihai hedefin "Filistinlileri Gazze'den çıkarmak" olduğunu da sözlerine ekledi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan Refah Sınır Kapısı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatarak Filistin tarafını işgal ettiği 7 Mayıs'tan bu yana kapalı. İsrail ordusu, bölgeye düzenlediği kara saldırıları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yardım malzemeleri dahil tüm giriş ve çıkışlara kapatacağını bildirmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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