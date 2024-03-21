Filistin’e Özgürlük Platformu'ndan 'Vicdan Mahkemesi' etkinliği
Savaş karşıtı bir yurttaş girişimi olan Filistin’e Özgürlük Platformu, 23 Mart Cumartesi günü, saat 10.00-17.30’da İsrail’in soykırım suçlarını yargılamak üzere bir ‘Vicdan Mahkemesi’ gerçekleştirecek.
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Simgesel nitelikteki uluslararası mahkemede incelenecek delillerin, alanlarında uzman kişiler ve o alanda örgütlenen aktivistlerden oluşan 15 masa tarafından dosyalandığını ve ‘Vicdan Heyeti’ne teslim edildiğini belirten Platform, çağrı metninde şöyle dedi:
“İsrail’in kasıtlı ve planlanmış bir soykırım gerçekleştirdiğini gösteren bu dosyalar, uzman hukukçulardan oluşan bir heyet rehberliğinde, ceza hukukun gerektirdiği şekilde; belgeleriyle, delilleriyle hazırlandı.
Vicdan Heyeti, mahkemede bu 15 masanın hazırladığı suç dosyalarını dinleyecek ve ardından kararını açıklayacak.
Amacımız, Güney Afrika’nın başlattığı yoldan ilerleyerek İsrail’in soykırım suçundan yargılanması için verilen küresel mücadeleyi güçlendirmek, bu yola bir taş daha eklemektir.”
‘Vicdan Mahkemesi Masaları’ ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın
Güney Afrika ve Filistin’den katılımcılar
Filistinli tanıklar ve gazeteciler, Güney Afrika’nın Lahey başvurusunu yapan hukukçular, Gazze’den doktorlar, uluslararası alanda soykırım tartışması yapan akademisyenler ve dünya genelinden aktivistler etkinliğe katılacak.
Etkinlikte ayrıca, Güney Afrika heyetinden Khaled Al-Shouli, Filistinli hukukçu Amjad Salfiti, soykırımın tanığı Dr. Ghassan Abu Sittah, DAAR Kültürel Miras Araştırmaları’ndan Sandi Hilal ve Alessandro Petti ile Jewish Voice for Peace adına konuşmalar yapılacak.
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Etkinlik yeri ve zamanı
- Tarih: 23 Mart Cumartesi
- Saat: 10.00-17.30
- Yer: Taxim Hill Hotel (Sıraselviler Caddesi, No: 5 Taksim/İstanbul)
‘Vicdan Mahkemesi’ etkinliği, Filistin’e Özgürlük Platformu’nun YouTube kanalından da canlı izlenebilecek.
Etkinlik programı
- 10.00 Açılış konuşmaları. Vicdan Heyeti’nin iddianameyi okuması
- 10.30-12.30 Uluslararası konuşmacılar - Masaların dosya sunumları (I) - Filistinli tanıkların dinlenmesi
- 12.30-13.30 Ara
- 13.30-17.30 Uluslararası konuşmacılar - Masaların dosya sunumları (II) - Filistinli tanıkların dinlenmesi - Kararın açıklanması
- 18.30 Basın açıklaması (Şişhane Otoparkı Üstü)
- 19.26 İftar (Şişhane Otoparkı Üstü)
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(VC)