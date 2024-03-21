Filistin’e Özgürlük Platformu'ndan 'Vicdan Mahkemesi' etkinliği

Savaş karşıtı bir yurttaş girişimi olan Filistin’e Özgürlük Platformu, 23 Mart Cumartesi günü, saat 10.00-17.30’da İsrail’in soykırım suçlarını yargılamak üzere bir ‘Vicdan Mahkemesi’ gerçekleştirecek.

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Simgesel nitelikteki uluslararası mahkemede incelenecek delillerin, alanlarında uzman kişiler ve o alanda örgütlenen aktivistlerden oluşan 15 masa tarafından dosyalandığını ve ‘Vicdan Heyeti’ne teslim edildiğini belirten Platform, çağrı metninde şöyle dedi:

“İsrail’in kasıtlı ve planlanmış bir soykırım gerçekleştirdiğini gösteren bu dosyalar, uzman hukukçulardan oluşan bir heyet rehberliğinde, ceza hukukun gerektirdiği şekilde; belgeleriyle, delilleriyle hazırlandı.

Vicdan Heyeti, mahkemede bu 15 masanın hazırladığı suç dosyalarını dinleyecek ve ardından kararını açıklayacak.

Amacımız, Güney Afrika’nın başlattığı yoldan ilerleyerek İsrail’in soykırım suçundan yargılanması için verilen küresel mücadeleyi güçlendirmek, bu yola bir taş daha eklemektir.”

Vicdan Mahkemesi Masaları: Bilgi-Kırım Masası, Çocuk Masası, Eğitimciler Masası, Gazeteciler Masası, Hayvan Hakları Masası, Hukuk ve İnsan Hakları Masası, İşçi Masası, Kadın Masası, Mekân Çalışmaları Masası, Müzik Emekçileri Masası, Psikolojik Sağlık Masası, Sağlık Masası, Sanatçılar Masası, Sinema ve Belgeselciler Masası, Su, Toprak, Yaşam ve İklim Adaleti Masası.

‘Vicdan Mahkemesi Masaları’ ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın

Güney Afrika ve Filistin’den katılımcılar

Filistinli tanıklar ve gazeteciler, Güney Afrika’nın Lahey başvurusunu yapan hukukçular, Gazze’den doktorlar, uluslararası alanda soykırım tartışması yapan akademisyenler ve dünya genelinden aktivistler etkinliğe katılacak.

Etkinlikte ayrıca, Güney Afrika heyetinden Khaled Al-Shouli, Filistinli hukukçu Amjad Salfiti, soykırımın tanığı Dr. Ghassan Abu Sittah, DAAR Kültürel Miras Araştırmaları’ndan Sandi Hilal ve Alessandro Petti ile Jewish Voice for Peace adına konuşmalar yapılacak.

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Etkinlik yeri ve zamanı

Tarih: 23 Mart Cumartesi

23 Mart Cumartesi Saat: 10.00-17.30

10.00-17.30 Yer: Taxim Hill Hotel (Sıraselviler Caddesi, No: 5 Taksim/İstanbul)

‘Vicdan Mahkemesi’ etkinliği, Filistin’e Özgürlük Platformu’nun YouTube kanalından da canlı izlenebilecek.

Etkinlik programı

10.00 Açılış konuşmaları. Vicdan Heyeti’nin iddianameyi okuması

Açılış konuşmaları. Vicdan Heyeti’nin iddianameyi okuması 10.30-12.30 Uluslararası konuşmacılar - Masaların dosya sunumları (I) - Filistinli tanıkların dinlenmesi

Uluslararası konuşmacılar - Masaların dosya sunumları (I) - Filistinli tanıkların dinlenmesi 12.30-13.30 Ara

Ara 13.30-17.30 Uluslararası konuşmacılar - Masaların dosya sunumları (II) - Filistinli tanıkların dinlenmesi - Kararın açıklanması

Uluslararası konuşmacılar - Masaların dosya sunumları (II) - Filistinli tanıkların dinlenmesi - Kararın açıklanması 18.30 Basın açıklaması (Şişhane Otoparkı Üstü)

Basın açıklaması (Şişhane Otoparkı Üstü) 19.26 İftar (Şişhane Otoparkı Üstü)

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)