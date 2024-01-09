Filistin’e Özgürlük Konseri 14 Ocak’ta Kadıköy Sahne’de

Filistin’e Özgürlük Platformu İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirdiği eylemler ve insan zinciri etkinliklerinin ardından, 14 Ocak Pazar günü Kadıköy’de ücretsiz bir dayanışma konseri örgütlüyor.

www.filistineozgurluk.org sitesinde “Gazze için kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok” diyen platform kendisini şöyle tanımlıyor:

“Filistin’e Özgürlük girişimini başlatan bizler, Türkiye’nin bir yandan Filistin halkının yanında gibi görünüyorken bir yandan da İsrail’le ikili ilişkileri ve ticari iş birliklerini sürdürmesine karşıyız. Fakat İsrail’e karşı çıkarken, genel olarak Yahudileri, özel olarak da Türkiyeli Yahudileri suçlayan, ırkçılık yapan ve antisemitist yaklaşımları benimseyenlere de ses çıkarıyoruz. Toplumun çok çeşitli kesimlerinden bir araya gelenlerin oluşturduğu bir platform olarak herkesi bu girişimin aktif bir parçası olmaya çağırıyoruz.”

Çok sayıda aktivistin bir araya geldiği Filistin’e Özgürlük Platformu’nda Ömer Madra, Fatma Akdokur, Ufuk Uras, Hidayet Şefkatli Tuksal, Gürhan Ertür, Fatma Bostan Ünsal, Gençay Gürsoy, Yıldız Ramazanoğlu, Esra Mungan, Şebnem Oğuz gibi isimler de yer alıyor.

Tahmaz: Yürek atışlarımızı buluşturmaya davet ediyoruz

Barış Vakfı Başkanı ve Filistin’e Özgürlük Platformu üyelerinden Hakan Tahmaz, 14 Ocak’ta düzenlenecek konser için şu sözlerle çağrı yaptı:

“7 Ekim 2023 tarihinde itibaren İsrail’in askerileri 20 binden fazla Filistinliyi, çocuğu, kadınları, sağlık ve basın çalışanlarını öldürdü. İsrail başkanı Netanyahu sırtını emperyalist devletlere dayamış vaziyette dünyanın gözleri önünde savaş suçu işliyor."

"Tüm dünyada milyonlarca insan aylardır yaşanan bu derin acıları ve yıkımları yüreklerinin en derinlerinde hissediyor ve sokaklara çıkıyor, umut veren eylemler örgütlüyor. Filistin’e Özgürlük Platform’u olarak bizler de İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de ‘savaş suçluların yargılanması ve Filistin’e Özgürlük’ talebini yükselttiğimiz gibi 14 Ocak Pazar günü de saat 19.00’da İstanbul’daki Kadıköy Sahne’de düzenlenecek Filistin’e Özgürlük konserinde buluşuyoruz. Barıştan, özgürlükten yana her insanımızı yürek atışlarımızı buluşturmaya davet ediyoruz.”

"Sesimiz Filistin halkı için yankılansın"

Platformun bir diğer üyesi Fatma Akdokur ise konser çağrısını şu sözlerle yaptı:

“Tam üç ay oldu. Enkaz altındakilerle birlikte otuz bine yakın ölüm, kayıp ve binlerle ifade edilen yıkım. Tonlarca bombanın doğadaki tahribatı sürüyor. Gazze bir şiddet ve savaş sarmalının içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze savaş alevlerinin ortasında en çok da çocuklarını, bebeklerini kaybediyor. Bebek demek, çocuk demek hayat demektir."

"Gazze hayattan koparılıyor. Gelin Gazze’nin hayatta kalması için, başta Netanyahu yönetimi olmak üzere dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, ölüm silahlarını eline geçiren zalim yönetimlerin insanı, hayvanı, bitkisiyle bütün bir hayata yönelik vahşi saldırılarına karşı duralım. Birçok ülkede katil İsrail’in cinayetlerine karşı çıkan Yahudilerin sesine ses katalım."

"Dünyanın dört bir yanında aylardır eylem ve gösterileriyle savaşa, işgale ve ölüme hayır diyenlere sesimizle destek olalım. Gelin işbirlikçi bütün odakların büründüğü “sessizliğin gürültüsü” karşısında sesimizi şarkılarla, türkülerle yükselterek Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterelim. Şarkılar, türküler hafızadır; Gazze için, Filistin halkı için insanlık hafızasına sahip çıkalım. 14 Ocak Pazar akşamı 19.00’da Kadıköy Sahne’de hepimizin sesiyle Filistin halkı için yankılansın. “

Sanatçılardan çağrı

Konsere çağrı yapan Filistin’e Özgürlük Platformu aktivisti sanatçıların çağrısı ise şöyle:

“İsrail hükümetinin Gazze’yi yıkıcı işgaline ve sürdürdüğü soykırım gerçeğine, ancak bir araya gelip sesini yükselten dünya halkları ve ortak vicdan dur diyebilir.

Vicdanın özü insan sevgisi, tüm canlı yaşamına duyduğumuz sevgidir. Türkiye’de ve dünya üzerinde barışı ve insan haklarını savunan, işgale ve ırkçılığa karşı yüzbinler, sadece Filistin halklıyla değil, birbirleriyle de dayanışma içindedirler.

Ortak vicdanın sesi ise özgür ve aynı şekilde özgür, mutlu, insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkıyla doğmuş herkes içindir. Etnik ayrım gözetmez, sınırlar, ayrımlar ötesidir. Bu koşulların sağlanmadığı her durumda, sesi olmayan içindir.

Susmak, şiddeti besler.

Birlikte ve ses olmak ise seçeneğimizdir. Adalet ve barışın tohumlarını içerir.

Gazze’de ateşkes, Filistin’e Özgürlük! için ses olmaya çağırıyoruz.

14 Ocak 2024’teki Dayanışma Konserinde bize katılın! Şarkılarımızı adalet ve barış için söyleyelim!”

14 Ocak’ta Buluşalım

Aktivistler, müzisyenler, sanatçılar, düşünürler ve yazarları bir araya getirmeyi hedefleyen konserde İlkay Akkaya, Serap Yağız, Moğollar Grubu’ndan Taner Öngür, Kardeş Türküler’den Burcu Yankın ve Selda Öztürk’ün de aralarında yer aldığı Türkiyeli, Filistinli ve göçmen müzisyenler kendi şarkılarıyla sahne alırken, kısa birer konuşma yapmaları için sahneye davet edeceğimiz sürpriz isimler de olacak.

Ünlü Filistinli grup Le Trio Joubran da konser etkinliğine özel olarak gönderdiği bir video ile katkıda bulunuyor. Ayrıca Mercan Dede ve “Leve Palestina” (Yaşasın Filistin) şarkısıyla bilinen Kofia grubunun kurucusu Filistinli müzisyen George Totari’nin konser için gönderdikleri dayanışma mesajlarını da izleyeceğiz.

Filistin’e Özgürlük Konseri

► Tarih: 14 Ocak Pazar

► Saat: 19.00

► Yer: Kadıköy Sahne

Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. No 25/E Kadıköy/İstanbul

► İletişim: 0507 860 83 62

► Giriş ücretsizdir

Sanatçılar

İlkay Akkaya & Cem Erdost İleri

Taner Öngür & Serap Yağız

Kardeş Türküler; Burcu Yankın & Selda Öztürk

Muammer Ketencoğlu ile Balkan Trio

Stiff

Omar Alkilani

Ozan Çoban &Güneş Demir İkilisi & Aylin Çankaya

Çağıl Kaya

Banu Kanıbelli

Aslı Büyükköksal

Hadi Hamdoun

Eyüp Ömer Bal

Le Trio Joubran (video gösterim)

(EMK)