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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 16:40
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 16:40
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Filistin’e destek veren Celtic taraftarları maça alınmadı

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarları St Mirren'e karşı oynanan lig maçında stadyuma almadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/filistine-destek-veren-celtic-taraftarlari-maca-alinmadi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübünün "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye taraftarların, yasak olmasına rağmen dün (1 Kasım) oynanan İskoçya Premier Ligi maçında Filistin'e destek vermesi bekleniyordu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren Yeşil Tugay grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.

Alınan karar sonrası Celtic Park'ta oynanan St Mirren maçında Yeşil Tugay'ın yer aldığı tribünlerde yüzlerce koltuk boş kaldı.

Yeşil Tugay taraftar grubu, Celtic yönetim kurulunun “kulübü utandırdığını” bildirdi.

Yasağa rağmen boş koltukların olduğu tribüne Filistin bayrağı asıldı. Tribünde bulunan bazı Celtic taraftarları da lig karşılaşmasında Filistin'e destek vermeye devam etti. 

UEFA ceza vermişti

Celtic taraftarları, Filistin-İsrail Savaşı'nın başlamasından sonra oynanan Kilmarnock ve Hearts'a karşı oynanan İskoçya Premiership Lig maçlarında da Filistin bayrağı açmıştı.

UEFA, 2014 yılında Celtic'in İzlanda'nın KR Reykjavik takımıyla oynadığı maçta taraftarların Filistin bayrağı açması üzerine kulübe para cezası verdi.

Yeşil Tugay, 2016 Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'ya karşı oynadığı maçta da Filistin bayrağı açmış ve ve bu hareket kulübe 8 bin 616 Euro para cezası verilmesine neden olmuştu. (TY)

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