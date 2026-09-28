Filistin’e destek pankartı taşıyan Massive Attack üyesi gözaltına alındı

İngiliz müzik grubu Massive Attack’ın kurucu üyelerinden Robert Del Naja, Filistin’le dayanışma eylemi sırasında gözaltına alındı.

Del Naja, 26 Eylül Cumartesi günü Liverpool’da İşçi Partisi’nin yıllık konferansının düzenleneceği alanın yakınında, “Soykırıma karşıyım, Palestine Action’ı destekliyorum” yazılı bir pankart taşıdı. Eylem, Palestine Action üzerindeki yasağın kaldırılmasını talep eden Defend Our Juries grubunun “Lift the Ban” kampanyası kapsamında gerçekleştirildi.

Merseyside Polisi, 61 yaşındaki Bristol sakini bir erkeğin yasaklı bir örgüte destek verdiği şüphesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Polis açıklamasında kişinin adı belirtilmedi ancak protestoyu düzenleyen Defend Our Juries, gözaltına alınan kişinin Del Naja olduğunu duyurdu.

Gözaltı sırasında çekilen görüntülerde bir polis memuru Del Naja’ya Palestine Action’ın yasaklı bir örgüt olduğunu hatırlatıyor. Del Naja ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Bu yasağı kabul etmiyorum” diyor. Ardından polis tarafından gözaltına alınıyor.

BREAKING: Massive Attack’s Rob Del Naja arrested under the UK Terrorism Act outside Labour Party conference venue.



The legendary musician was arrested after peacefully holding “I oppose genocide - I support Palestine Action” on a paper sign on the eve of Labour’s conference. pic.twitter.com/QRF9wlw1hP — Defend Our Juries (@DefendOurJuries) September 26, 2026

Palestine Action yasağına karşı kampanya

Palestine Action, İngiltere hükümeti tarafından Temmuz 2025’te Terörle Mücadele Yasası kapsamında yasaklı örgütler listesine alındı. Grubun yasaklanmasının ardından Palestine Action’a destek ifade eden pankartların taşındığı çok sayıda eylem düzenlendi.

Del Naja’nın katıldığı eylemi düzenleyen Defend Our Juries, Palestine Action üzerindeki yasağın kaldırılmasını talep ediyor.

Del Naja, gözaltına alınmasından önce Palestine Action’ın kurucularından Huda Ammori ve insan hakları avukatı Michael Mansfield ile birlikte yayımlanan bir videoda da hükümete yasağı kaldırma çağrısı yaptı.

Liverpool’daki protestolar ertesi gün de devam etti. Merseyside Polisi, 27 Eylül’de Defend Our Juries tarafından düzenlenen eylemde Palestine Action’a destek içeren materyaller taşıdıkları gerekçesiyle 50’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Eylemler, İşçi Partisi’nin Liverpool’daki yıllık konferansı öncesinde ve konferansın ilk gününde düzenlendi. Protestocular, Palestine Action yasağının kaldırılmasının yanı sıra İngiltere’nin İsrail’e silah desteğine son vermesini talep etti.

(NÖ)