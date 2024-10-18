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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 08:28
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2024 08:29
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Filistin’den uluslararası topluma çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumdan, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sivillere yönelik ihlallerini durdurmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistin’den uluslararası topluma çağrı
Fotoğraf. AA

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile İsrail'in hem Gazze Şeridi hem de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik ihlallerini sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail ordusunun Filistin halkına karşı son katliamını, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ebu Hüseyin Okulunda gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de soykırım düzeyinde suçlar işlediği kaydedildi:

"İsrail'in (Gazze'deki) suçları ve ihlalleri, soykırım ve yargısız infaz suçlarının bir uzantısıdır. Bu suçlar ayrıca Filistinli vatandaşların siyasi düzeyden gelen talimatlarla eğitim hedefi olarak öldürüldüğünün göstergesidir."

İsrailli yetkililere yaptırım talebi

Uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların durdurulmasının istendiği açıklamada, savaş suçlusu İsrailli yetkililere karşı caydırıcı yaptırım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bölgenin güven ve istikrarı için tek çözüm yolunun ise Filistin devletinin kurulması için İsrail işgalinin son bulması olduğu ifade edildi.

Mülteci kampına saldırı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hüseyin Okulunu bombaladığı belirtilmişti.

Yerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 160 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin 438 Filistinli öldü, 99 bin 246 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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