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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 09:27
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 09:28
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Filistin’den dünyaya, “ilaç göndermiyorsanız kefen gönderin” çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki halkın korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasında uluslararası toplumun yetersiz kaldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistin’den dünyaya, “ilaç göndermiyorsanız kefen gönderin” çağrısı
Fotoğraf: AA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılara karşı uluslararası toplumun müdahalesi ve desteğinin yetersiz kaldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze'deki halkın korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasında uluslararası toplumu eleştirerek “en azından hayatını kaybedenlerin onurlu bir şekilde defnedilebilmesi için kefen gönderilmesi” talebinde bulunuldu:

“Dünyaya çağrımızdır: Halkımıza koruma ve barınak sağlamada başarısız olan ve gıda ile ilaç girişini sağlayamayan dünya, en azından şehitlerimizin bedenlerini örtebilmemiz için kefen göndermeye çaba göstersin.”

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin 718 Filistinli öldü, 100 bin 282 kişi yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk 760 Filistinli hayatını kaybetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/bmye-mektup-gazze-nin-kuzeyi-katliamla-karsi-karsiya-300969
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/haber/bm-israil-gazzenin-kuzeyine-insani-yardim-goturulmesine-izin-vermedi-300956
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/haber/israil-ordusu-gazze-nin-kuzeyini-bombaladi-en-az-73-olu-300920
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