Filistin’den BM’ye yardımların Gazze’ye girişi için çağrı

Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP), “Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştırılmasının kolaylığı nedeniyle” yardımların Batı Şeria'dan Gazze'ye sokulmasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Iştiyye, Ramallah'ta WFP İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau ile bir araya geldi.

Iştiyye, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin güneyinden ayrılması ve İsrail ordusunun güneyden gelen yardım sevkiyatlarına izin vermemesi sonucu kötüleşen durumun gölgesinde İsrail'in, Batı Şeria'dan Gazze Şeridi'ne yardım transferine izin vermesi gerektiğini; bunun, yardımların Gazze'nin kuzeyine ulaşmasını kolaylaştırabileceğini söyledi.

İlaç ve tıbbi malzeme

Refah Sınır Kapısı'ndan sokulan gıda ve yardım malzemelerinin yetersiz olması nedeniyle Gazze Şeridi'nde hızlanan insani felakete ilişkin uyarıda bulunan Iştiyye, yardım malzemeleri için tüm sınır kapılarını açması ve yardımın Batı Şeria'dan doğrudan Gazze'ye ulaştırılmasına izin vermesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail izin verir vermez ilaç ve tıbbi malzemelerin Gazze Şeridi'ne girişini sağlamak için uluslararası ortaklarla koordinasyon çabalarının olacağını belirten Iştiyye, önceliğin insani ve tıbbi yardımı ulaştırma ve Gazze Şeridi'ne elektrik, su ve iletişimi yeniden sağlama olduğunu söyledi.

Iştiyye, Dünya Gıda Programı ekiplerine, "yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girmelerini engelleyen İsrail tarafından uygulanan karartmanın gölgesinde" Gazze Şeridi'ndeki koşulları belgelemeleri, kendi çalışmaları ve Gazze Şeridi'ndeki koşullar hakkında daha fazla basın açıklaması yayınlamaları çağrısında da bulundu.

İsrailli rehinelere ilaç temini

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelere ilaç dağıtımının çarşamba gününden itibaren başlayacağını duyurdu.

Netanyahu'nun ofisinin X hesabından yapılan açıklamada, "İlaçların transfer süreci, Mossad Şefi David Barnea'nın İsrailli rehinelere ilaç temin edilmesi konusunda Katar ile anlaşmasının ardından gerçekleşecek" dendi.

"Çarşamba, Katar Hava Kuvvetlerine ait iki uçak, kaçırılanların tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda İsrail'de hazırlanan listeye göre Fransa'dan satın alınan ilaçları taşımak üzere Mısır'a doğru havalanacak" bilgisine yer verilen açıklamada, uçaklar Mısır'a ulaştığında Katar temsilcilerinin ilaçları Gazze Şeridi'ne, oradan da nihai varış noktasına taşıyacağı belirtildi.

Sivillere insani yardım

Katar dün, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli rehine bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı serbest bırakılmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)