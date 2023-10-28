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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2023 10:10
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2023 10:12
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Filistin’den BM’nin ateşkes kararına uyulması çağrısı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, dünya ülkelerinin, BM kararına uyarak İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlamasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/28/filistinden-bmnin-ateskes-kararina-uyulmasi-cagrisi.jpg
Fotoğraf: AA

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan “Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı” kararını memnuniyetle karşılarken, dünya ülkelerinin bu karara uyarak İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlamasını istedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, “120 ülkenin karar tasarısına onay vermesi, dünyanın, bu saldırılara, Filistin halkının tehcirine ve yeni bir Nekbe'ye (Büyük Felaket) karşı olduğunu gösteriyor” dedi.

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Ebu Rudeyne, çoğu ülkenin, Filistin yönetiminin, “İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesi” yönündeki pozisyonunu desteklediğini kaydetti.

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Ürdün tarafından sunulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı dün, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı. Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.

“Saldırılara son verilmesi” çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, “dünya ülkelerinden, BM'de alınan karara bağlı kalarak İsrail'i, uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeye ve saldırılar ile katliamlarına son vermeye zorlamasını” istedi.

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Açıklamada, söz konusu karara uymaması durumunda, İsrail'in sorumlu tutulması için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve yaptırım uygulanması istendi.

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(AS)

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