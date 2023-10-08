“Filistin ve Kürt sorunu çözülmeden Ortadoğu’ya barış gelmez”

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu ile İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik saldırıları ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye, çatışmalarla ilgili iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Türkiyeli siyasi parti ve sol/sosyalist örgütler ise, İsrail’in işgal politikalarına dikkat çekerek, Filistin halkının yanında olduklarını duyurdu.

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“İşgalin sona ermesi”

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti): “Yeşil Sol Parti olarak, İsrail’in Filistin’i işgal etmesini reddediyoruz; Filistin halkının özgürlük mücadelesini savunacağız, savunmaya devam edeceğiz. Bölge devletleri başta olmak üzere bütün güçlere, iki tarafın da barışçıl çözümde ortaklaşması için gereken bütün çabaları göstermeye çağırıyoruz. Bizler, Filistin-İsrail arasında on yıllardır yaşanan savaş ve işgallerin neden olduğu şiddet ortamına karşı adil, demokratik çözümün ve barışın tarafıyız.

"Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanında olduğumuzu; acılara son vermenin yolunun demokratik ve adil çözüm olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybeden Filistin ve İsrailli yurttaşların yakınlarına ve halklara baş sağlığı diliyoruz."

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Türkiye İşçi Partisi (TİP): “Filistin halkının kurtuluş ve özgürlük mücadelesinin yanındayız. Yıllardır emperyalist güçlerin desteğini arkasına almış İsrail’in insanlık dışı saldırılarına direnen Filistin halkının mücadelesini destekliyor, Filistin toprakları üzerindeki işgalin sona ermesini savunuyor, sivillere yönelik tüm saldırıları ise kabul edilemez buluyoruz. Filistin kurtulacak, direnenler kazanacak!”

“Mücadele desteklenmeli”

Halkevleri: “Filistin halkının egemenlik haklarını, Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak süren İsrail işgali bugün yeni bir direniş hamlesi ile karşı karşıya. Filistin direnişi ile İsrail işgaline iki eşit taraf muamelesi yapılamaz. Bir halkın yaşam hakkını ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail devleti ‘mazlum’ ilan edilemez. Yerimiz işgale karşı direnen Filistin halkının yanıdır.”

Emek Partisi (EMEP): “Bugün her İsrail operasyonunda canı yanan, zulüm altındaki Filistin halkı yalnızdır. Yurttaşlık haklarına sahip olamayan, devletleri tanınmayan, yaşam alanları her gün biraz daha daralan bir şeride sıkışan Filistinliler’in halkların demokratik vicdanından başka desteği yoktur.

“İsrail Siyonizmi’nin hak tanımazlığı karşısında tarafsızlık ya da ‘arabuluculuk’ tutumu alınamaz. Ulusal siyasal hak eşitliği ve devlet olma hakkı talep eden Filistinliler haklıdır; bu mücadele desteklenmeli ve Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir ‘çözüm’ kabul edilmemelidir.”

“İnkâr ve istila”

İsrail'e Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi (BDS) Türkiye: “İşgal devleti, 75 yıldır Filistinlilerin tarihsel toprak ve varoluş haklarını inkâr ediyor, istila ve yerleşim politikalarına devam ediyor. İşgal devleti ve ordusu 50 yıldan fazladır Kudüs’ü ve Batı Şeria’yı işgal altında tutarak tüm kaynaklarını sömürüyor, topraklarının çoğuna el koymaya devam ediyor ve orada yaşayan halkı toplu cezalandırma politikalarına tabi tutuyor.



“İşgal ordusu ve mahkemeleri on binlerce Filistinliyi toprağını savunduğu için hapishanelerinde tutuyor. Tüm bu gerçekleri dikkate almayan her türlü yorum ve analiz boştur, ahlak ve insanlık dışıdır.



“Bizler işgal devletinin gayrimeşru ırk ayrımcı politikalarına karşı Filistin halkının haklı mücadelesini selamlıyoruz.”



(TY)