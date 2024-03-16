Filistin ve BM’den, İsrail’in “Refah planına” tepki

Filistin Yönetimi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombardımanını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine kara saldırısı planına dair açıklama yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nda yer verilen açıklamada, “Refah'a karşı yapılacak bir askeri operasyon, halkımızın tamamına karşı yeni bir katliamın gerçekleşmesi ve halkımızın tamamen yerinden edilmesi anlamına geliyor” dendi.

Uluslararası topluma çağrı

ABD ve uluslararası topluma hitaben “Gazze'de Filistin halkının acılarını ikiye katlayan böylesine bir saldırının önlenmesi için hızla müdahale ederek sorumluluklarını üstlenmesi” çağrısı yapan Ramallah yönetimi, Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiğini ve bunun "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

BM: Refah'a operasyonun feci sonuçları olur

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur" uyarısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Refah'a yönelik kara operasyonunun engellenmesini umduklarını dile getirdi.

Almanya: Refah'a sığınanların gidecek bir yeri yok

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Refah'ta geniş çaplı bir saldırı haklı gösterilemez. Bir milyondan fazla kişi oraya sığındı ve gidecek hiçbir yerleri yok. Daha fazla insanın ölmemesi ve rehinelerin nihayet serbest bırakılması için derhal insani ateşkese ihtiyaç var" dedi.

Ne olmuştu? İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor" dendi. Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi. Hamas, önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunuldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)