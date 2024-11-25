Filistin Turizm Bakanı: İsrail, 7 Ekim'den beri 188 tarihi alanı vurdu

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, Ramallah'ta Birleşmiş Milletler’in (BM) desteğiyle düzenlenen Gazze'de Kültürel Mirasın Yok Edilmesi Sempozyumu'nda konuştu.

Filistinli Bakan "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi'ndeki 188 arkeolojik alan tamamen veya kısmen yok edildi," açıklamasında bulundu.

Hayik, İsrail'in tarihi cami ve kiliseleri hedef aldığını belirterek, birçok tarihi eseri barındıran müzelerin de saldırılardan nasibini aldığını söyledi.

Hayik, İsrail'in bu saldırılarla Filistin halkının tarihini silmeye çalıştığını, arkeolojik alanlar ve tarihi yerlerin Filistin halkının ulusal kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

“Filistinli olan her şeyi yok etmek”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre bakan, söz konusu alanların, Filistinlilerin topraklar üzerindeki tarihsel varlığının kanıtı niteliğinde olduğunu hatırlattı.

Hayik ayrıca, İsrail’in Gazze’deki demografik ve tarihi yapıyı değiştirmeye çalıştığını belirterek "İşgalci İsrail'in amacı insanlardan başlayıp taşlara kadar Filistinli olan her şeyi yok etmek," dedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nin verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 325 arkeolojik alandan 206'sı kısmen veya tamamen yok oldu.

İsrail saldırılarının hedefi olan tarihi yapıların başında geçmişi 1400 yıla dayanan Filistin'in en büyük üçüncü camisi "El-Ömeri " ile 5. yüzyılda yapılan Gazze'nin en eski dünyanın ise üçüncü en eski kilisesi "Aziz Porphyrius" öne çıkıyor. (TY)