Filistin, Toprak Günü'nün 48. yılına "saldırılar ve topraklarına el konulmasıyla" giriyor

Filistin, ulusal kimliğinin önemli parçalarından biri olarak bilinen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yılına, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de topraklarına el koymasının yanı sıra Filistinlilere yönelik saldırılarıyla giriyor.

İsrail'in 1976 yılında Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasıyla başlayan olayların yıl dönümü, her sene Filistinlilerin topraklarına bağlılığı ve direnişinin sembolü olarak anılıyor.

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Dünyanın her yerindeki Filistinliler tarafından idrak edilen Filistin Toprak Günü, bu yıl İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki yoğun saldırısı ve karadan işgalin yanı sıra Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin artan şiddetinin gölgesinde geçiyor.

Filistin Toprak Günü, İsrail içerisindeki Filistinliler ve İsrail güçleri arasında yaşanan ilk çatışma olması sebebiyle Filistinliler için büyük bir önem taşıyor.

Toprak Günü olayları ne anlama geliyor?

Olaylar, Tel Aviv yönetiminin 29 Şubat 1976'da Filistinli nüfusa sahip Sahneyn, Araba, Deyr Hanna ve Arab es-Suveyd bölgelerinde 21 bin dönüm araziye el koyma kararıyla başladı.

Filistinlilerin topraklarına el koyarak Yahudi yerleşim birimleri inşa etmek yoluyla bölgeyi "Yahudileştirmeyi" planlayan İsrail, bu projesini "Celile'nin Kalkındırılması" şeklinde adlandırmıştı.

İsrail, Filistinlilerle çatışma yaşanacağını öngörerek, 29 Mart günü saat 17.00'de arazilerine el koyduğu köylerde sokağa çıkma yasağı ve her türlü gösteriyi yasa dışı ilan etti.

Filistinli göstericileri ateş açmakla tehdit eden İsrail, Filistinlilerin komiteleriyle talep ettiği bir günlük grev talebine sonraki gün olan 30 Mart için onay verdi.

Celile bölgesinde bulunan Deyr Hanna beldesinde yapılan gösteride, İsrail güçlerinin bir kişiyi öldürmesi ve çok sayıda kişiyi yaralaması Filistinliler arasındaki tepkiyi büyüttü.

Genişleyen protesto çemberi, Deyr Hanna'nın yanı sıra Sahneyn ve Araba beldelerinin yanı sıra Negev Çölü'ne kadar geniş bir alana yayıldı. İsrail güçleri ise olaylar sırasında 6 Filistinliyi öldürerek çok sayıda kişiyi yaraladı.

İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail güçleri tarafından öldürülmelerine rağmen, Tel Aviv yönetimi konuyla ilgili bir soruşturma yapmayı reddetti.

İsrail, aradan geçen yılların ardından Filistinlilerin topraklarına el koymaya devam ederken, Filistinliler ise toprakları için mücadele vermeyi sürdürüyor.

(EMK)