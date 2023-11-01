Filistin Sinema Günleri, Postane İstanbul’da
Filistinli yönetmen Elia Suleiman’ın Geride Kalan (The Time That Remains, 2009) filmi yarın (2 Kasım) saat 19:00’da Altyazı Sinema Derneği ve Postane İstanbul’un düzenlediği ücretsiz etkinlikte gösterilecek.
• Elia Suleiman, Geride Kalan’da İsrail devletinin kuruluşundan günümüze (1948-2009), Filistin’in işgal edilme sürecini mizahi bir şekilde izleyiciye sunuyor.
Balfour Deklarasyonu'nun yıldönümü olan 2 Kasım'da her yıl gerçekleştirilen Filistin Sinema Günleri gösterimleri, Filistinlilerin sesini duyurmak amacıyla dünya çapında gerçekleştiriliyor.
Filistin: Balfour'dan Camp David'e
Anlatının çarpıtılması
Filistin Sinema Günleri'nin gösterimlerle ilgili mesajı şöyle:
"Uluslararası haber kaynakları, dünya liderleri ve büyük sosyal medya platformları sansür uygulayıp anlatıyı çarpıtarak Filistinlilere yönelik insan-dışılaştırma sürecinin ve süregelen eziyetin devamını mümkün kılarken, zorla iptal edilen Filistin Sinema Günleri festivaline destek olmak amacıyla kanallarımızı genişletiyoruz."
Geride Kalan (The Time That Remains, 2009)
Yönetmen: Elia Suleiman
Konum: Bereketzade Mah. Camekan Sk. No:9 Galata – Beyoğlu Postane İstanbul
Tarih ve Saat: 2 Kasım 2023, 19:00
* Gösterimin kontenjanı 100 kişi ile sınırlıdır.
(ZA/TY)