Filistin Sinema Günleri, Postane İstanbul’da

Filistinli yönetmen Elia Suleiman’ın Geride Kalan (The Time That Remains, 2009) filmi yarın (2 Kasım) saat 19:00’da Altyazı Sinema Derneği ve Postane İstanbul’un düzenlediği ücretsiz etkinlikte gösterilecek.



• Elia Suleiman, Geride Kalan’da İsrail devletinin kuruluşundan günümüze (1948-2009), Filistin’in işgal edilme sürecini mizahi bir şekilde izleyiciye sunuyor.

Balfour Deklarasyonu'nun yıldönümü olan 2 Kasım'da her yıl gerçekleştirilen Filistin Sinema Günleri gösterimleri, Filistinlilerin sesini duyurmak amacıyla dünya çapında gerçekleştiriliyor.

Filistin: Balfour'dan Camp David'e

Anlatının çarpıtılması

Filistin Sinema Günleri'nin gösterimlerle ilgili mesajı şöyle:



"Uluslararası haber kaynakları, dünya liderleri ve büyük sosyal medya platformları sansür uygulayıp anlatıyı çarpıtarak Filistinlilere yönelik insan-dışılaştırma sürecinin ve süregelen eziyetin devamını mümkün kılarken, zorla iptal edilen Filistin Sinema Günleri festivaline destek olmak amacıyla kanallarımızı genişletiyoruz."



Geride Kalan (The Time That Remains, 2009)

Yönetmen: Elia Suleiman

Konum: Bereketzade Mah. Camekan Sk. No:9 Galata – Beyoğlu Postane İstanbul

Tarih ve Saat: 2 Kasım 2023, 19:00



* Gösterimin kontenjanı 100 kişi ile sınırlıdır.

(ZA/TY)