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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 13:02
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 13:02
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Filistin Sinema Günleri, Postane İstanbul’da

Filistinli yönetmen Elia Suleiman’ın Geride Kalan filminin gösterimi 2 Kasım Perşembe saat 19:00’da Altyazı Sinema Derneği ve Postane İstanbul’un düzenlediği ücretsiz etkinlikte izleyiciyle buluşuyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/filistin-sinema-gunleri-postane-istanbulda.jpg
Görsel: IMDB

Filistinli yönetmen Elia Suleiman’ın Geride Kalan (The Time That Remains, 2009) filmi yarın (2 Kasım) saat 19:00’da Altyazı Sinema Derneği ve Postane İstanbul’un düzenlediği ücretsiz etkinlikte gösterilecek.

• Elia Suleiman, Geride Kalan’da İsrail devletinin kuruluşundan günümüze (1948-2009), Filistin’in işgal edilme sürecini mizahi bir şekilde izleyiciye sunuyor.

Balfour Deklarasyonu'nun yıldönümü olan 2 Kasım'da her yıl gerçekleştirilen Filistin Sinema Günleri gösterimleri, Filistinlilerin sesini duyurmak amacıyla dünya çapında gerçekleştiriliyor.

Filistin: Balfour'dan Camp David'e
4 Nisan 2002

Anlatının çarpıtılması

Filistin Sinema Günleri'nin gösterimlerle ilgili mesajı şöyle:

"Uluslararası haber kaynakları, dünya liderleri ve büyük sosyal medya platformları sansür uygulayıp anlatıyı çarpıtarak Filistinlilere yönelik insan-dışılaştırma sürecinin ve süregelen eziyetin devamını mümkün kılarken, zorla iptal edilen Filistin Sinema Günleri festivaline destek olmak amacıyla kanallarımızı genişletiyoruz."

Geride Kalan (The Time That Remains, 2009) 
Yönetmen: Elia Suleiman
Konum: Bereketzade Mah. Camekan Sk. No:9 Galata – Beyoğlu Postane İstanbul
Tarih ve Saat: 2 Kasım 2023, 19:00

* Gösterimin kontenjanı 100 kişi ile sınırlıdır.

(ZA/TY)

Filistin-İsrail Savaşı Postane istanbul altyazı sinema derneği Elia Suleiman filistin sinema günleri
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