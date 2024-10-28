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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 13:13
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2024 13:28
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Filistin Sinema Günleri İstanbul’da

Etkinlikte Michel Khelifi’nin “Maloul Yıkımını Kutluyor” ve Christian Ghazi’nin “Direniş, Neden” filmleri gösterilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistin Sinema Günleri İstanbul’da
Filistinli yazar ve devrimci Gassan Kanafani, "Direniş, Neden" belgeselinden bir kare.

2014 yılında başlayan ve Filistin sinemasına odaklanan tek festival olan Filistin Sinema Günleri, İsrail’in saldırılarına rağmen Filistin sinemasını uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyor.

Her yıl, Balfour Deklarasyonu’nun yıldönümü olan 2 Kasım’da farklı ülkelerde düzenlenen Filistin Sinema Günleri, “Soykırıma, apartheid ve işgale karşı durun; anlatılacak hikâyeyi geri kazanın” çağrısıyla dünya çapında dayanışma gösterimleri sunuyor.

Altyazı Sinema Dergisi’nde yer alan habere göre, 2023 yılında 41 ülke ve 86 şehirde, toplam 139 mekânda düzenlenen etkinlikte Filistin hakkında dokuz film gösterildi; İstanbul’daki gösterimlere ise Altyazı Sinema Derneği ve Postane ev sahipliği yaptı.

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Gösterimler

Bu yıl yine 2 Kasım’da İstanbul Postane'de gerçekleşecek etkinlikte, Michel Khleifi’nin Maloul Yıkımını Kutluyor (Maloul Celebrates its Destruction, 1985) adlı filmi Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. Film, 1948’de İsrail devletinin ilânından bu yana haritadan silinen Filistin yerleşimlerini, yıkım görüntüleri eşliğinde anımsatıyor.

Christian Ghazi’nin Direniş, Neden (Resistance, Why, 1971) adlı belgeseli ise İngilizce olarak, Arapça altyazı ile gösterilecek. Belgesel, Ghazi ve Noureddine Chatti’nin 1970’te Lübnan’da yaşayan Filistinli liderlerle yaptığı görüşmeler aracılığıyla Filistin direniş tarihinin önemli bir dönemini gözler önüne seriyor.

Gösterimler ücretsiz ve herkese açık.

Programdaki filmler hakkında daha fazla bilgi için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
filistin sinema günleri Postane istanbul altyazı sinema derneği Filistin-İsrail Savaşı İsrail'e kültürel boykot
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