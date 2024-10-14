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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 16:10
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2024 16:11
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Filistin Sağlık Bakanlığından hastaneler için “ilaç ve yiyecek” çağrısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentine uyguladığı sıkı kuşatma nedeniyle gıda maddeleri, tıbbi malzeme, su ve akaryakıt sıkıntısı arttı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistin Sağlık Bakanlığından hastaneler için “ilaç ve yiyecek” çağrısı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan hastanelerin durumuna dair açıklama yaptı.

Bakanlık, yazılı açıklamasında, “İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki zalim kuşatması art arda 10. gününde de devam edip şiddetlenirken kuşatma altındaki hastalara ve sağlık ekiplerine ilaç, tıbbi malzeme ve gıda ulaştırılması ve hastanelerin korunması gerekiyor” dedi.

AA’nın görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentine uyguladığı sıkı kuşatma nedeniyle gıda maddeleri, tıbbi malzeme, su ve akaryakıt sıkıntısının arttığı bölgede açlık giderek dayanılmaz bir hal alıyor.

İsrail ordusu ayrıca Salahaddin Caddesi üzerinden Gazze'ye yakın bölgelere geçişleri engellemek ve Filistinlileri güneye göçe zorlamak amacıyla kuzeydeki bölgelere toprak yığınlarından setler çekiyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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