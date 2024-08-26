Filistin Sağlık Bakanlığından “çocuk felci aşısı” için çağrı

Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını belirterek, bu aşıların Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, nOPV türü çocuk felci aşılarının temin edildiği, aşıların Gazze'ye ulaşması için koordinasyonun sürdüğü ifade edildi.

Aşıların korunması için soğuk zincir ekipmanlarının da getirildiği ve bunların Gazze'de aşılama için belirlenen merkezlere dağıtılacağı aktarıldı.

Bakanlık, uluslararası kurumlardan, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve aşıların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını talep etti.

Gazze'de 25 yıl sonra çocuk felci vakası Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor" dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 25 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldüğünü, Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde 10 aylık ve aşılanmamış bir çocuğun çocuk felcine yakalandığının doğrulanmasından büyük endişe duyduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ilk çocuk felci vakasının tespit edildiği Gazze Şeridi'ne bir an önce aşıların ulaştırılması ve aşılamanın etkili olabilmesi için 10 yaş altındaki tüm çocukların aşılanması gerektiği uyarısında bulundu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)