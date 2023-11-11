Filistin Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nde 39 bebek öldü

İsrail savaş uçakları, Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü bombaladı, hastane hizmet dışı kaldı.

Filistin Sağlık Bakanı, Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

Bakanlık, açıklamada "İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı” ifadelerine yer verdi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da, "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik” dedi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydedildi.

(RT)