Filistin, Refah kentinde “yeni bir soykırıma” karşı uyardı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarını Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine taşıma tehdidine dair yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, “İşgal (İsrail) güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden orta kesime ve güneyine kadar her bölgesinde sivillere karşı daha fazla suç ve katliam işlemeye devam ettiğini” belirtti.

“İşgalci Ordu Bakanı (İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant) ve diğer İsrailli yetkililerin Refah ve çevresinde yeni ve iğrenç bir soykırım dönemi başlatmaya yaklaştıklarına dair açıklamalarının son derece ciddiyetle karşılandığı” ifade edilen açıklamada, bölgedeki saldırıların 1,5 milyondan fazla Filistinlinin yaşamını büyük bir tehlikeye maruz bırakacağı kaydedildi.

“İsrail uluslararası çağrıları dikkate almıyor”

Açıklamada, Gazze'de sivillere yönelik "insani felaketin derinleşmesi ve genişlemesinin tehlikeli boyutlarına" ilişkin artan BM ve uluslararası uyarılara rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ortaklarının, "savaşın uzaması ve katliamların, cinayetlerin, yıkımların ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin artırılması için" zaman kazanmaya çalıştıkları vurgulandı.

Bakanlık, İsrail hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı ve BM Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi kararlarına ve "sivillerin korunması ile temel yaşamlarının güvence altına alınmasına" yönelik yapılan tüm uluslararası çağrıları dikkate almadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dün X platformundan yaptığı paylaşımda, “İsrail Savunma Bakanı'nın Refah'a askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarından derin endişe duyuyorum” dedi. Türk, bu durumun, büyük sivil kayıpları ve İsrail ordusunun saldırıları sonucu Refah'a doğru göç etmek zorunda kalan 1,5 milyonu aşkın savunmasız Filistinlinin bilinmeyen yerlere doğru yerinden edilmeleri konusunda tehlike arz ettiğini bildirdi.

Gazze’de durum Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarında Gazze'de can kaybı 27 bin 238'e yükseldi, içlerinden 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın. 7 bin kişi kayıp Yüzde 70'i çocuk ve kadınlar olmak üzere 7 bin kişi de kayıp. Açıklamada, Gazze'de 339 sağlık personeli, 46 sivil savunma görevlisi, 122 gazetecinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü bildirildi. Bulaşıcı hastalıklar İsrail'in saldırılarında ayrıca 66 bin 542 kişi yaralandı, yerinden edilen 700 bin kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı; 11 bin kişi ise sağlık durumundan dolayı tahliyeye ihtiyaç duyuyor. Gazze'deki 10 bin kanser hastası İsrail saldırılarından dolayı yeterli tedaviyi alamazken, 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerine erişemiyor. 350 bin kronik hastanın ilaç verilmemesi nedeniyle risk altında olduğu Gazze'de, 8 bin kişide viral hepatit enfeksiyonu vakası görüldü. 2 milyon Gazzeli yerinden edildi Saldırılar sonucu 2 milyon Gazzelinin yerinden edilmesinin yanı sıra 140 hükümet binası, 100 okul ve üniversite İsrail ordusu tarafından tamamen yıkılırken, 295 okul ve üniversite kısmen zarar gördü. Saldırılarda 183 cami tamamen, 264 cami kısmen yıkılırken, İsrail'in vurduğu 3 kilise de ciddi hasar aldı. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze'de 70 bin ev tamamen yıkıldı, 290 bin ev de kısmen zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı Gazze'ye 66 bin ton patlayıcı atan İsrail ordusunun saldırılarında, 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. 150 sağlık kuruluşunun kısmen zarar gördüğü İsrail ordusunun saldırılarında, 122 ambulans kullanılamaz hale getirildi. Arkeolojik ve tarihi alanlar hasar gördü İsrail ordusu, saldırılarında Gazze'deki 200 arkeolojik ve tarihi alanı da hedef alarak ciddi hasara sebep oldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)