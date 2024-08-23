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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 11:41
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 11:45
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Filistin protestoları: ABD üç gazeteciyi gözaltına aldı, RSF kınadı

“Polis, gazetecilerin işlerini güvenli bir şekilde ve müdahale olmadan yapma hakkına saygı göstermelidir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistin protestoları: ABD üç gazeteciyi gözaltına aldı, RSF kınadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaşı protesto eden binlerce kişi 20 Ağustos 2024 gecesi bir araya geldi. Chicago'daki İsrail Konsolosluğu’nun önünde yürüdü.

Chicago Ulusal Avukatlar Birliği'ne göre polis gece boyunca 72 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklananlar arasında protestoyu takip eden en az üç gazeteci vardı. Polis gazetecileri dokuz saat boyunca gözaltında tuttu.

Gazetecilerin ekipmanlarına el koydu. Bir muhabirin kamerası hasar gördü. Polis gazetecileri asayişsizlik ve polise mukavemetle suçladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) ABD Yönetici Direktörü Clayton Weimers “Gazetecilerin, protestoları haber yapma hakkı,  hatta bir yükümlülükleri vardır. Polis, muhabirleri protestoculardan ayırmaya özen göstermelidir. Bu Anayasaya büyük bir saygısızlıktır” dedi.

ABD’de gazeteciler protestoları haberleştirirken, işlerini yaparken sık sık gözaltına alınıyor.

ABD Basın Özgürlüğü Takipçisi’ne göre polis, yalnızca 2024'te protestolarda en az 33 kez gazetecileri gözaltına aldı. Bu yıl protestolarda gazetecilere yönelik 43 saldırı bildirildi.

ABD, gazetecilere yönelik bu baskı nedeniyle RSF'nin 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 55.  sıraya düşerek 10 basamak geriledi.

(HA)

Filistin-İsrail Savaşı
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