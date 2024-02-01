Filistin Kızılayı: İsrail ordusu hastaneye baskın düzenledi

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde 10 gündür kuşatma altında tuttuğu Han Yunus'taki Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesine baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, el-Emel Hastanesi avlusuna baskın düzenledi ve giriş ile acil servisin dış kapısı önünde konuşlandı" dedi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin 10 gündür kuşatma altında tuttuğu hastanenin avlusuna yoğun bir şekilde ateş açtığı belirtildi.

Hastanedeki sağlık ekiplerinin İsrail ordusunun yoğun ateş ve bombardımanından yaralananları tedavi etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin hastaneyi hedef almayı sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Hastaneye, aralarında Filistin Kızılayı çalışanı da bulunan 7 şehit ve 9 yaralı getirildi" dendi.

İsrail güçleri, 10 gündür Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan hasta ve yaralıların yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin de sığındığı Nasır Hastanesi ile el-Emel Hastanesini kuşatma altında tutuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kuşatması nedeniyle Han Yunus'taki hastanelerde felaketin yaşandığını, İsrail güçlerinin sürdürdüğü saldırıları, tıbbi imkanların yetersizliği ve gıda eksikliği nedeniyle çok sayıda yaralı ve hastanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)