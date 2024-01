Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Han Yunus'taki merkezimizi kuşattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayı Genel Merkezi'ni hedef almaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki merkezleri ve bünyelerindeki El-Emel Hastanesi’ndeki ekiplerinin İsrail güçleri tarafından kuşatma altına alındığını ve hareket özgürlüğünün kısıtlandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İsrail güçlerinin hastanenin çevresini hedef almasının ardından Emel Hastanesi’ndeki sağlık ekiplerinin yaralılarla ilgilenmeye devam ettiği görülüyor.

A video depicting the recent situation inside Al-Amal Hospital, following the admission of several injured individuals due to the Israeli occupation's targeting of the hospital's surroundings. ⭕️The Israeli occupation forces continues to besiege our teams inside the hospital and… pic.twitter.com/zvdjqy0vWi