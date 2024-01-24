ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 17:13
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 17:34
1 dk Okuma

Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Han Yunus'taki merkezimizi kuşattı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Filistin Kızılayı Genel Merkezi ile El-Emel Hastanesi’ndeki Kızılay ekiplerini kuşatma altına aldığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Han Yunus'taki merkezimizi kuşattı
*El-Emel Hastanesi ve Filistin Kızılayı Genel Merkezi [Fotoğraf: Filistin Kızılayı/Facebook]

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayı Genel Merkezi'ni hedef almaya devam ediyor. 

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki merkezleri ve bünyelerindeki El-Emel Hastanesi’ndeki ekiplerinin İsrail güçleri tarafından kuşatma altına alındığını ve hareket özgürlüğünün kısıtlandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İsrail güçlerinin hastanenin çevresini hedef almasının ardından Emel Hastanesi’ndeki sağlık ekiplerinin yaralılarla ilgilenmeye devam ettiği görülüyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Han Yunus’taki hastaneleri tecrit ettiği ve bölgenin batısında soykırım suçları işlediğini ifade etti.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Filistin Kızılayı Genel Merkezi'nin önünü bombalamış, saldırıda üç Filistinli hayatını kaybetmiş, ikisi de yaralanmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu
ilgili haberler
DSÖ: Gazze’deki hastanelerde durum çok korkunç
18 Ocak 2024
/haber/dso-gazzedeki-hastanelerde-durum-cok-korkunc-290697
BM: İsrail, Gazze’nin kuzeyine ilaç sevkiyatını engelliyor
16 Ocak 2024
/haber/bm-israil-gazzenin-kuzeyine-ilac-sevkiyatini-engelliyor-290613
“Gazze'deki günlük ölüm oranı, 21. yüzyıldaki diğer çatışmalardan yüksek”
11 Ocak 2024
/haber/gazze-deki-gunluk-olum-orani-21-yuzyildaki-diger-catismalardan-yuksek-290452
Save the Children: Gazze'de her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor
8 Ocak 2024
/haber/save-the-children-gazze-de-her-gun-en-az-10-cocuk-bacagini-kaybediyor-290253
BM yetkilisi, İsrail askerlerinin Gazze'de yardım konvoyuna ateş açtığını bildirdi
29 Aralık 2023
/haber/bm-yetkilisi-israil-askerlerinin-gazze-de-yardim-konvoyuna-ates-actigini-bildirdi-289945
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'deki insani çalışmalar korunmalı
28 Aralık 2023
/haber/uluslararasi-kizilhac-komitesi-gazze-deki-insani-calismalar-korunmali-289875
bu haberin uzantıları
İsrail'den Gazze'deki Filistin Kızılayı yakınlarına hava saldırısı
24 Ocak 2024
/haber/israil-den-gazze-deki-filistin-kizilayi-yakinlarina-hava-saldirisi-290966
ilgili haberler
DSÖ: Gazze’deki hastanelerde durum çok korkunç
18 Ocak 2024
/haber/dso-gazzedeki-hastanelerde-durum-cok-korkunc-290697
BM: İsrail, Gazze’nin kuzeyine ilaç sevkiyatını engelliyor
16 Ocak 2024
/haber/bm-israil-gazzenin-kuzeyine-ilac-sevkiyatini-engelliyor-290613
“Gazze'deki günlük ölüm oranı, 21. yüzyıldaki diğer çatışmalardan yüksek”
11 Ocak 2024
/haber/gazze-deki-gunluk-olum-orani-21-yuzyildaki-diger-catismalardan-yuksek-290452
Save the Children: Gazze'de her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor
8 Ocak 2024
/haber/save-the-children-gazze-de-her-gun-en-az-10-cocuk-bacagini-kaybediyor-290253
BM yetkilisi, İsrail askerlerinin Gazze'de yardım konvoyuna ateş açtığını bildirdi
29 Aralık 2023
/haber/bm-yetkilisi-israil-askerlerinin-gazze-de-yardim-konvoyuna-ates-actigini-bildirdi-289945
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'deki insani çalışmalar korunmalı
28 Aralık 2023
/haber/uluslararasi-kizilhac-komitesi-gazze-deki-insani-calismalar-korunmali-289875
Sayfa Başına Git