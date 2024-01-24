Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Han Yunus'taki merkezimizi kuşattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayı Genel Merkezi'ni hedef almaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki merkezleri ve bünyelerindeki El-Emel Hastanesi’ndeki ekiplerinin İsrail güçleri tarafından kuşatma altına alındığını ve hareket özgürlüğünün kısıtlandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İsrail güçlerinin hastanenin çevresini hedef almasının ardından Emel Hastanesi’ndeki sağlık ekiplerinin yaralılarla ilgilenmeye devam ettiği görülüyor.

A video depicting the recent situation inside Al-Amal Hospital, following the admission of several injured individuals due to the Israeli occupation's targeting of the hospital's surroundings. ⭕️The Israeli occupation forces continues to besiege our teams inside the hospital and… pic.twitter.com/zvdjqy0vWi — PRCS (@PalestineRCS) January 24, 2024

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Han Yunus’taki hastaneleri tecrit ettiği ve bölgenin batısında soykırım suçları işlediğini ifade etti.

İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Filistin Kızılayı Genel Merkezi'nin önünü bombalamış, saldırıda üç Filistinli hayatını kaybetmiş, ikisi de yaralanmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)