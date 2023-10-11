Filistin Kızılayı: İsrail Gazze’de dört sağlık çalışanını öldürdü

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları beşinci gününde (11 Ekim) devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutan İsrail güçleri bölgenin kuzeyinde bir ambulansı hedef aldı.

İsrail'in vurduğu ambulanstaki sağlık çalışanları Halil eş-Şerif, Yüsra el-Mısri ve Ahmed Dehman hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan bir diğer açıklamada ise sağlık görevlisi Hatem Avad’ın Gazze'nin doğusundaki Karni geçiş noktasında insani görevini yerine getirirken öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada daha fazla bilgi verilmedi.

Ne olmuştu? Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu 'Aksa Tufanı' operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı. İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk olmak üzere 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.

(VC)