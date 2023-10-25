Filistin-İsrail savaşında 19. gün

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 19. gününde.

16.39: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Un tedariki yapılan tek fırın vuruldu

15.50: Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından un tedariki yapılan tek fırın Megazi'yi hedef aldığını ifade etti.

Saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu aktaran Maruf, hava saldırısında tamamen yok olan fırının yerinde büyük bir çukur açıldığını, kampın merkezini çevreleyen çok sayıda evin de yıkıldığını belirtti.

15.30: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölen sivillerin sayısının son 24 saatte 755 kişi artarak 6 bin 546'ya yükseldiğini bildirdi.

Batı Şeria’da 6 Filistinli öldürüldü

15.20: İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin Burkin, Burkin Vadisi, El-Hedef bölgesine baskın düzenledi. Cenin kentindeki Makbarat Şuheda bölgesi çevresinde baskına karşı koymak için toplanan Filistinlilerin üzerine İsrail savaş uçakları tarafından en az iki roket atıldı. Roket saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralanan Filistinlileri hastaneye götürmek için gelen ambulanslara İsrail askerleri engel oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelere sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda Cenin'de 4, Kalkaliya'da 1 ve Kalandiya'da 1 olmak üzere toplam 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ölenler arasında 15 yaşında bir çocuk da var.

235 avukat: “Savaş suçları soruşturulsun”

13.30: Hollanda'da 235 avukat, Hollanda hükümetine, İsrail'in yasa dışı işgalinin durdurulması, Filistin'de işlediği savaş suçu ve insan hakları ihlallerinin soruşturulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Ülkenin çeşitli kentlerinden 235 avukat ve hukuk firmasının ortak imzasının bulunduğu bildiride, “Hukukun başkenti Lahey'in bulunduğu Hollanda'da hükümetin dünyaya ön ayak olması ve en yüksek sesle ateşkes çağrısı yapması gerekirken, açık bir şekilde kenarda kalmayı tercih etmektedir” dendi. Gazze'nin kuzeyinin etnik temizliğe maruz bırakıldığı ve Filistin halkının toplu olarak cezalandırıldığı belirtilen bildiride, hükümetin gerektiği kadar aktif rol almaması eleştirildi.

Hollanda Anayasası'nın 90. maddesine göre, hükümetin uluslararası hukuk düzeninin gelişmesini teşvik etme sorumluluğu bulunduğu aktarılan bildiride, “Devlet yetkililerimiz, İsrail'in savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini en açık ifadelerle kınamalıdır” değerlendirmesi yer aldı.

Erdoğan: “Hamas, terör örgütü değil”

13.00: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” dedi. Bölgedeki çatışmayla ilgili garantörlük teklifini yineleyen Erdoğan, “Öncellikle tüm taraflar elini tetikten çekmeli, derhal ateşkes ilan edilmelidir” diye konuştu. Erdoğan, Cumartesi günü AKP İstanbul teşkilatının düzenleyeceği Büyük Filistin Mitingi’ne tüm vatandaşları davet etti.

Pentagon: F-16 filosu Ortadoğu’da

12.30: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu'ya gönderilen F-16 filosunun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) görev alanına ulaştığını açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasına işaret edilerek “İran tarafından desteklenen grupların, ABD güçlerine hem Irak hem de Suriye'de saldırdığı” aktarıldı.

İsrail’den BM’ye tepki

11.40: BBC Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamalara tepki gösteren İsrail, BM yetkililerine vize vermeyeceğini açıkladı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan bugün İsrail askeri radyosuna verdiği demeçte, BM'nin İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'e vize verilmediğini açıkladı: “Bu açıklamaları nedeniyle BM temsilcilerine vize vermeyi reddedeceğiz. İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in vizesini zaten reddettik. Onlara bir ders vermenin vakti geldi.”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dünkü oturumda yaptığı konuşmada, Filistin topraklarının İsrail'in 56 yıldır işgali altında olduğunu söylemişti. Guterres X hesabından da konuşmasının “Filistin halkının mağduriyetinin Hamas'ın korkunç saldırılarını haklı çıkaramayacağı” ve “korkunç saldırıların Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını meşrulaştıramayacağı” bölümünü yayınladı.

Batı Şeria’ya saldırı

11.30: İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine savaş uçakları eşliğinde düzenlediği saldırıda, yaralanan Filistinlilerden birisi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 4'e çıktı. Filistin devlet televizyonunun haberine göre, yaralılardan bazılarının durumu ciddiyetini koruyor.

Hizbullah’tan açıklama

10.15: Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Yardımcısı Salih el-Aruri ile görüştü.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre “Görüşmede, İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik acımasız saldırısının durdurulması için direniş cephesinin bu hassas süreçte gerçek zaferi elde etmek adına yapması gerekenler değerlendirildi.”

AA’nın haberine göre açıklamada ayrıca, görüşmede, gelişmelerin günlük olarak takip edilmesi ve daimi koordinasyon içerisinde kalınması konusuna vurgu yapıldığı aktarıldı. Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa Hamas ve İslami Cihad'ın üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

Beyaz Saray’dan “yakıt” açıklaması

09.30: Beyaz Saray, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hiç yakıt girişi olmayan Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına izin verilmesi gerektiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaşamını sürdürmesi için yakıtın önemli bir emtia olduğunu belirtti.

Yakıtın tükenmekte ve değerli olduğunu bildiklerini söyleyen Kirby, “Jeneratör ve hastaneler için yakıta ihtiyaç var. Deniz suyunu içmek için tuzdan arındırma sistemlerinin çalışması gerekiyor” dedi.

Gazze’de yakıt sıkıntısı

09.00: Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 600 bin kişinin yerinden edildiğini, bu kişilerin UNRWA'ya ait 150 sığınakta barındığını açıkladı.

Ayrıca, Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana 54 tır yardım ulaştırıldığını, yardım tırlarında gıda, su ve ilacın olduğu ancak yakıt sağlanamadığını duyurdu.

İsrail ordusu, uluslararası toplumun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen “Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini” açıkladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)