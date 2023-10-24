Filistin-İsrail Savaşı'nda 18. gün

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 18'inci gününde sürüyor.

Üç bölgede 25 Filistinli öldürüldü

17.30: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Nuseyrat, Beyt Lamya ve Cibaliye'de sivil yerleşim yerlerini bombaladığını açıkladı.

Açıklamada sivillere ait evlerin bombalanması sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DSÖ'den acil ateşkes çağrısı

17.00: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze'ye yakıt ve sağlık malzemelerinin güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Altı hastanenin halihazırda kapalı olduğunu DSÖ, "Diyalize bağımlı bin hasta, 130 prematüre bebek ve hayatta kalmak için kesintisiz bir elektrik kaynağına bağımlı olan yoğun bakımdakilerin de aralarında olduğu binlerce savunmasız hasta, güç eksikliği nedeniyle kritik hizmetlerin kapanması nedeniyle ölüm veya tıbbi komplikasyon riski altındadır" diye uyardı.

Kremlin: Ateşkes bir an önce sağlanmalı

16.00: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 7 Ekim'den beri süren İsrail-Filistin çatışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini söyledi.

Hamas’a tüm esirleri acilen serbest bırakması çağrısı yapan Peskov, Filistinliler için bağımsız bir devletin kurulması gerektiğini ifade etti.

İsrail ordu sözcüsü: Hazırız, talimat bekliyoruz

15.30: Olası kara operasyonu tartışılırken İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, ordunun savaşın bir sonraki aşaması için "hazır ve kararlı" olduğunu ancak "siyasi talimat" beklediğini açıkladı.

Haftalar sürecek bir çatışma beklediğini belirten Hagari, Mısır'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde "kilit bir rol" oynadığını ve bunun İsrail için en önemli öncelik olduğunu söyledi.

İsrail basınında son günlerde Başbakan Binyamin Netanyahu ile ordu arasında güven krizi olduğu yönünde haberler çıkıyor.

Filistinli oyuncu Maisa Abd Elhadi gözaltına alındı

15.00: İsrail polisi, Nasıra kentinde yaşayan Filistinli oyuncu Maisa Abd Elhadi'yi sosyal medya paylaşımlarında "terörizmi kışkırtmak ve desteklemek" iddiasıyla gözaltına aldı.

Hakkında iki günlük gözaltı kararı verilen Elhadi, geçen hafta da gözaltına alınmış ancak ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

37 yaşındaki Elhadi, 2011 Dubai Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı.

"Gazze'deki hastanelerde sağlık sistemi çöktü"

14.30: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze kentindeki Vefa Hastanesi yakınları ile Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığını duyurdu.

UNRWA: Eşi benzeri görülmemiş bir felaket

14.00: Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X hesabında yaptığı açıklamada, "Gözlerimizin önünde eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşanıyor" uyarısında bulundu.

"Gazze boğuluyor ve dünya insanlığını kaybetmiş gibi görünüyor" denilen açıklamada, "Gazze Şeridi'ne acilen yakıt girmesi gerekiyor. Aksi takdirde yardım operasyonu, temiz içme suyu ve hastanelerin çalışması Çarşamba gecesi sona erecek" çağrısı yapıldı.

Macron'dan IŞİD karşıtı koalisyona Hamas çağrısı

13.00: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere sabah saatlerinde başkent Tel Aviv'e gitti.

Fransa'nın İsrail'i "bugün, yarın ve ertesi gün" de destekleyeceğine vurgu yapan Macron, Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele eden koalisyon güçlerinin "Hamas'a karşı da savaşması gerektiğini" ve "Fransa'nın bunu yapmaya hazır olduğunu" söyledi.

Macron'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah'ta görüşmesi planlanıyor.

Fotoğraf: Macron ile Netanyahu / Anadolu Ajansı

eLife'ın baş editörü Eisen görevden alındı

12.00: Bilimsel araştırmalara odaklanan İngiltere merkezli bir yayın olan eLife'ın baş editörü Michael Eisen, Filistinli sivillerin yaşamlarına kayıtsız kalınmasını eleştiren The Onion'ın bir makalesini X'te yeniden gönderdiği için görevinden alındığını açıkladı.

Eisen, X hesabında yaptığı paylaşımda, "The Onion, tüm akademik kurumların liderlerinin toplamından daha fazla cesaret, içgörü ve ahlaki netlikle konuşuyor. Keşke bir The Onion Üniversitesi olsaydı" demişti.

Bu sözler The Onion'ın "Ölen Gazzeliler Hamas'ı kınamak için son sözlerini söylemedikleri için eleştirildi" başlıklı hicivli makaleye yanıt olarak atılmıştı.

“Hastanelerde jeneratörlerin 48 saatten az zamanı kaldı”

11.00: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Telegram hesabınan günün ilk saatlerinde açıklama yapan bakanlık sözcüsü Eşre el-Kudra, “Gazze'deki hastanelerde, tüm jeneratörlerin durması için önümüzde 48 saatten daha az bir süre kaldı” dedi.

Öte yandan, yakıt tükendiği için Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde elektrikler kesildi.

110 Filistinli öldürüldü

10.00: İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenlediğini ve farklı mahallelerde 400 yerin vurulduğunu açıkladı.

El-Aksa kanalı, Telegram sayfasında verilen habere göre, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında çocukların da olduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: WAFA, AA, Reuters, Haaretz

(NT)