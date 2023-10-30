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Yayın Tarihi: 30 Ekim 2023 08:37
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2023 08:38
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Filistin-İsrail savaşı: 35 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerini yayınladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/30/filistin-israil-savasi-35-gazeteci-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: AA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu açıkladı.

Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste de yayımlandı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de 29 Ekim itibariyle saldırılarda en az 29 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 24 Filistinli, 4 İsrailli ve 1 Lübnanlı gazeteci hayatını kaybetti, 8 gazeteci yaralandı, 9 gazeteci kayıp ya da gözaltına alındı.

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(AS)

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/haber/rsf-lubnan-sinirinda-gazetecilere-yonelik-saldiridan-acikca-israili-sorumlu-tuttu-287146
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