Filistin-İsrail savaşı: 35 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu açıkladı.

Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste de yayımlandı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de 29 Ekim itibariyle saldırılarda en az 29 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 24 Filistinli, 4 İsrailli ve 1 Lübnanlı gazeteci hayatını kaybetti, 8 gazeteci yaralandı, 9 gazeteci kayıp ya da gözaltına alındı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)