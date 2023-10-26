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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 08:41
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 08:43
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Filistin-İsrail savaşı: 24 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze’de evi bombalanarak öldürülen gazeteci Dua Şeref, Aksa'nın Sesi Radyosu’nda program sunucusuydu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/israil-saldirilarinda-24-gazeteci-olduruldu.jpg
Fotoğraf: AA

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Zevayde bölgesindeki bir eve, İsrail savaş uçaklarından atılan füze sonucu gazeteci Dua Şeref ve kızı yaşamını yitirdi. Aksa'nın Sesi Radyosu, Gazeteci Dua Şeref'in, kurumlarında program sunucusu olarak çalıştığını duyurdu.

Al Jazeera Gazze büro şefinin üç aile üyesi öldürüldü
GAZZE'DE SİVİLLERE HAVA SALDIRISI
Al Jazeera Gazze büro şefinin üç aile üyesi öldürüldü
25 Ekim 2023

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 25 Ekim itibariyle saldırılarda en az 24 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CPJ açıklamasına göre hayatını kaybeden gazetecilerden 20’si Filistinli, üçü İsrailli, biri de Lübnanlı.

Ayrıca 8 gazeteci yaralandı, 3 gazeteci de kayıp ya da gözaltında.

CPJ, hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerini ve çalıştıkları kurumları da yayınladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

öldürülen gazeteciler Filistin-İsrail Savaşı
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