Filistin-İsrail savaşı: 24 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Zevayde bölgesindeki bir eve, İsrail savaş uçaklarından atılan füze sonucu gazeteci Dua Şeref ve kızı yaşamını yitirdi. Aksa'nın Sesi Radyosu, Gazeteci Dua Şeref'in, kurumlarında program sunucusu olarak çalıştığını duyurdu.

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Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 25 Ekim itibariyle saldırılarda en az 24 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CPJ açıklamasına göre hayatını kaybeden gazetecilerden 20’si Filistinli, üçü İsrailli, biri de Lübnanlı.

Ayrıca 8 gazeteci yaralandı, 3 gazeteci de kayıp ya da gözaltında.

CPJ, hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerini ve çalıştıkları kurumları da yayınladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)