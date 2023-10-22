Filistin-İsrail Savaşı 16'ncı gününde

Filistinli direniş gruplarının "Aksa Tufanı" adıyla İsrail’e karşı başlattığı operasyon ve İsrail’in savaş ilânı 16. gününde.

İsrail ordusu, dün gece (21 Ekim) boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına devam etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombalaması sonucu bir çocuk, ikisi kadın dört kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun savaş uçakları ve topçu ateşiyle Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda ise 100'den fazla Filistinli öldü.

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Türkiye’den tıbbi destek

Öte yandan, Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a hareket edecek.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, çalışmaların tamamlanmasının ardından 20 uzman sağlık çalışanıyla Kahire'ye doğru yola çıkacak.

Aralarında doktorların da bulunduğu sağlık ekibi, El-Ariş Havalimanı ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını yürütecek.

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(TY)