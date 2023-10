Filistin-İsrail Savaşı: 14 günde 21 gazeteci öldürüldü

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırının ardından İsrail'in Filistin’e karşı açtığı savaş ve Lübnan sınırına yayılan çatışmalar sivil kayıpların yanında gazeteciliğe de darbe vurdu.

20 Ekim itibarıyla savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana her iki tarafta da ölen 4 binden fazla kişi arasında en az 21 gazeteci vardı.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) öldürülen gazeteci sayısını doğruladı. Gazetecilerin 17’ü Filistinli, 3’ü İsrailli ve 1’i Lübnanlıydı. Çatışmalarda 8 gazeteci yaralandı. Ayrıca bugüne kadar 3 gazetecinin kayıp olduğu veya gözaltına alındığı bildirildi.

CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika program koordinatörü Sherif Mansour, “CPJ, gazetecilerin kriz zamanlarında önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguluyor” dedi. “Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklar yapıyor. Tüm tarafların güvenliklerini sağlamak için adımlar atması gerekiyor” diye konuştu.

Özellikle Gazze'deki gazeteciler, İsrail’in saldırıları, kesintiye uğrayan iletişim ve kapsamlı elektrik kesintileri altında çatışmayı haber yapmaya çalışırken yüksek risklerle karşı karşıya kalıyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Öldürülen gazeteciler

19 Ekim

Khalil Abu Aathra

Hamas'a bağlı El Aksa TV'nin kameramanı olan Abu Aathra, İsrail'in güney Gazze Şeridi'ndeki Refah'a düzenlediği hava saldırısında kardeşiyle birlikte öldürüldü.

18 Ekim

Sameeh Al-Nady

Hamas'a bağlı El Aksa TV'nin gazetecisi ve yöneticisi El Nady, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısında öldürüldü.

17 Ekim 2023

Mohammad Balousha

Gazze'deki yerel medya kanalı "Palestine Today" ofisinin idari ve mali müdürü olan Mohammad Balousha, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Al-Saftawi mahallesine düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

Issam Bhar

Hamas'a bağlı El Aksa TV'de gazetecilik yapan Issam Bhar, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

16 Ekim

Abdulhadi Habib

Al-Manara ve HQ Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci Abdulhadi Habib, İsrail'in Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun mahallesi yakınındaki evini hedef alan füze saldırısında ailesiyle birlikte öldürüldü.

14 Ekim

Yousef Maher Dawas

Palestine Chronicle yazarlardan ve Filistinli gençlerin kurduğu kar amacı gütmeyen kuruluş We Are Not Numbers'ın (Biz Sayı Değiliz - WANN) yazarı Yousef Maher Dawas, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Lahia kasabasında ailesinin evine İsrail'in düzenlediği füze saldırısında öldürüldü.

13 Ekim 2023

Salam Mema

CPJ, serbest gazeteci olan Salam Mema'nın ölümü bu tarihte teyit etti. Mema, Filistinli gazeteciler için medya çalışmalarını geliştirmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Filistin Medya Meclisi'nde Kadın Gazeteciler Komitesi başkanlığı görevini yürütüyordu.

Mema'nın cesedi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Jabalia’daki evinin 10 Ekim'de İsrail hava saldırısıyla vurulmasından üç gün sonra enkazdan çıkarıldı.

Hüsam Mübarek

Hamas'a bağlı El Aksa Radyosu gazetecisi Husam Mübarek, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hava saldırısında öldürüldü.

Issam Abdallah

Reuters haber ajansı için Beyrut'ta kameramanlık yapan Issam Abdallah, Lübnan sınırı yakınlarında İsrail tarafından düzenlenen bir bombardıman sırasında öldürüldü.

Abdallah ve bir grup gazeteci Lübnan'ın güneyindeki Al-Shaab yakınlarında İsrail güçleri ile Hizbullah militanları arasındaki karşılıklı bombardımanı takip ediyordu.

12 Ekim 2023

Ahmed Shehab

Sowt Al-Asra Radyosu (Mahkûmların Sesi Radyosu) muhabiri Ahmed Shehab, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Jabalia'da bulunan evini vuran İsrail hava saldırısında eşi ve üç çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

11 Ekim 2023

Mohamed Fayez Abu Matar

Serbest foto muhabiri Abu Matar, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

9 Ekim 2023

Saeed al-Taweel

Al-Khamsa News web sitesinin genel yayın yönetmeni Al-Taweel, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Rimal bölgesinde çeşitli medya kuruluşlarının bulunduğu bir bölgeyi vurması ve özellikle Hiji binasını hedef alması sonucu hayatını kaybetti.

Mohammed Sobh

Yerel kaynaklara göre Khabar Haber Ajansı fotoğrafçısı Mohammed Sobh, Sobh da Rimal bölgesindeki hava saldırısında hayatını kaybetti.

Hisham Alnwajha

Khabar Haber Ajansı’nda gazeteci olarak çalışan Hisham Alnwajha'nın da Al-Taweel ve Sobh'un hayatını kaybettiği aynı bombalı saldırıda öldüğü bildirildi.

8 Ekim 2023

Assaad Shamlakh

Serbest gazeteci Assaad Shamlakh, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Sheikh Ijlin mahallesindeki evlerine düzenlediği hava saldırısında ailesinin dokuz üyesiyle birlikte öldürüldü.

7 Ekim 2023

Shai Regev

İbranice yayınlanan günlük Ma'ariv gazetesinde editör olarak çalışan Shai Regev, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında öldürüldü. Regev'in ölümünün teyidi, altı gündür kayıp olduğu bildirildikten sonra ailesine yapılan açıklamayla geldi.

Ayelet Arnin

İsrail Yayın Kurumu Kan'da haber editörü olarak çalışan 22 yaşındaki Ayelet Arnin, İsrail'in güneyinde Hamas'ın düzenlediği saldırı sırasında öldürüldü. Arnin'in öldürüldüğü bir arkadaşı tarafından ailesine bildirildi.

Yaniv Zohar

İsrail'in İbranice yayın yapan günlük gazetesi Israel Hayom için çalışan fotoğrafçı Yaniv Zohar, İsrail'in güneyindeki Kibbutz Nahal Oz'a düzenlenen Hamas saldırısında öldürüldü. Israel Hayom ve Israel National News, saldırıda Zohar’ın eşi ve iki kızının da öldüğünü bildirdi. Israel Hayom genel yayın yönetmeni Omer Lachmanovitch CPJ'ye Yaniv'in o gün çalışmakta olduğunu söyledi.

Mohammad Al-Salhi

Wafa ve Gazeteci Destek Komitesi'ne (JSC) göre, Dördüncü Otorite Haber Ajansı için çalışan foto muhabiri Al-Salhi, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir Filistin mülteci kampı yakınlarında vurularak öldürüldü.

Mohammad Jarghoun

Filistinli basın özgürlüğü grubu MADA ve JSC'ye göre, Smart Media'da çalışan gazeteci Mohammad Jarghoun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki bir bölgede çatışmalarla ilgili haber yaparken vuruldu.

İbrahim Mohammad Lafi

MADA ve JSC'ye göre, Ain Media fotoğrafçısı İbrahim Mohammad Lafi, Gazze Şeridi'nin İsrail'e giden Erez Geçişi'nde vurularak öldürüldü.

Yaralananlar Gazeteciler

13 Ekim 2023

Thaer Al-Sudani, Maher Nazeh, Elie Brakhya, Carmen Joukhadar, Christina Assi ve Dylan Collins

Reuters için çalışan gazeteci Thaer Al-Sudani, İsrail’in güney Lübnan sınırı yakınlarına düzenlediği ve İsam Abdullah'ın öldürüldüğü saldırıda yaralandı.

Aynı saldırıda yeni Reuters için çalışan gazeteci Maher Nazeh, Al-Jazeera TV çalışanı Elie Brakhya, Al-Jazeera TV muhabiri Carmen Joukhadar, Agence France-Press (AFP) fotoğrafçısı Christina Assi ve AFP'nin video muhabiri Dylan Collins yaralandı.

7 Ekim 2023

İbrahim Qanan

Al-Ghad kanalı muhabiri İbrahim Qanan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki İsrail saldırısında vücuduna isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandı.

Firas Lütfi

İsrail polisi Aşkelon’da Sky News Arabia muhabiri Firas Lüfti ile beraberindeki çalışma arkadaşlarına saldırdı. Lütfi İsrail polisinin tüfekleri başına doğrulttuğunu, kıyafetlerini çıkarmaya zorladığını, ekibin telefonlarına el koyduğunu ve polis nezaretinde bölgeyi terk etmelerini sağladığını söyledi.

Gözaltına alınan veya kayıp olan gazeteciler

7 Ekim 2023

Nidal Al-Wahidi

Al-Najah kanalında çalışan Filistinli fotoğrafçı Nidal Al-Wahidi, MADA tarafından kayıp olarak bildirildi. Daha sonra Al-Wahidi'nin ailesi medyaya gazetecinin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Haitham Abdulwahid

Ain Media ajansından Filistinli bir fotoğrafçının da MADA tarafından kayıp olduğu bildirildi.

Roee Idan

Hamas saldırısında eşi öldürülen İsrailli Ynet fotoğrafçısı Roee Idan’nın kayıp olduğu bildirildi. Ailesine göre Idan 3 yaşındaki kızıyla birlikte rehin durumda.

(HA)