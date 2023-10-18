Filistin: İsrail, katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, hastane bombalanmasına dair yazılı açıklama yaptı. İsrail'in Gazze'de bombaladığı El-Ehli Baptist Hastanesi'nde en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık açıklamasında, “İsrail'in uluslararası baskı altında kalmadan savaşı sürdürmek için Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamının sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını” belirtti:

“Uluslararası çifte standartlar İsrail'e, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması veya insani yardımların girişi için koridorlar açma taleplerini reddetme hakkı veriyor.”

“Gazze’de yıkım ve techir”

Bakanlık, bu çifte standartların aynı zamanda uluslararası hukuku İsrail hükümetinin kararlarına bağlı hale getirdiğine işaret etti:

“İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uluslararası baskılara maruz kalmadan sürdürmek için Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinde işlediği vahşice katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Böylece Gazze Şeridi'nde yıkım yapma ve halkını tehcir etme yönündeki stratejik planını hayata geçirme çabalarını sürdürmeyi hedefliyor.”

İnsan hakları ilkelerini savunacak uluslararası cesur bir duruşun talep edildiği açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve insani yardım koridorlarının açılması çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma düşen görevin, Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketleri teşhis etmek veya İsrail hükümetine sivillere yönelik savaş hukukuna bağlı kalma çağrısından ibaret olmadığı hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma düşen görevin aynı zamanda İsrail'in savaşı derhal durdurması yönünde adımlar atma olduğu vurgulandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)