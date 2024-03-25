Filistin: İsrail, Gazze'yi halkından koparmaya çalışıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) konvoylarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin vermeme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in bu kararı kınandı ve bunun, açlık ve susuzluk yoluyla kıtlığı ve işlenen suçları derinleştirecek çok tehlikeli bir karar olduğu ifade edildi.

“UNRWA hedef alınıyor”

Kararın ayrıca, "Filistinli mültecilerin sorunlarının çözümüne hizmet eden, yalnızca işgal altındaki Filistin topraklarında değil bölgedeki Filistinli mültecilerle de ilgilenen prestijli ve güvenilir bir BM kurumuna yönelik doğrudan bir tehdit" olduğu kaydedildi.

İsrail'in, Gazze'yi halkından ve mültecilerden kopararak kimliğini değiştirmeye çalıştığı, bunun için de UNRWA'yı hedef alma, hizmet dışı bırakma ve personelini öldürme yoluna gittiği aktarıldı.

Uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, uluslararası topluma ve ABD'ye, sivillerin öldürülmesi, zorla yerinden edilmesi anlamına gelen bu tehlikeli karar karşısında ciddiyetle durma çağrısı yapıldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini 24 Mart'ta, İsrail'in, zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'nin kuzeyine UNRWA'nın gıda yardım konvoylarının girmesine izin vermeyeceğini bildirdiğini açıklamıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)