Filistin-İsrail çatışmalarında 6. gün

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile acil durum hükümeti kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, “Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını” açıkladı.

BM: Gazze’de 338 bin kişi yerinden edildi

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Gantz'ın açıklaması, Hamas'ın elindeki rehinelerle ilgili İsrail tarafından yapılan ilk resmi açıklama oldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) 10 Ekim'deki haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen rehine yakınları, hükümetin 4 gün boyunca kendileriyle görüşmemesine tepki göstermişti.

Hamas’tan açıklama

Hamas Hareketi'nin resmi internet sitesinde Hareketin Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran'ın Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin basın açıklaması yayımlandı.

Bedran, “operasyonun İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine bir cevap olarak, birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu, İsrail askeri üsleri ve merkezlerini hedef aldığını” söyledi.

Hamas'ın, “İsrailli sivilleri öldürdükleri” yönündeki İsrail iddialarını yalanlayan Bedran, “Dinimiz, sivillere dokunmayı ve hedef almayı bize yasaklar. Hamas savaşçıları, Kassam Tugayları Komutanı Ebu Halid Dayf'ın videolarında da anlattığı gibi, sivillere dokunulmaması gerektiği yönündeki öğütlerini yerine getirmiştir” dedi.

Mülteci kampı bombalandı

İsrail ordusunun dün gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Gazze'deki AA muhabiri, İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladığını aktardı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinli başından ağır yaralandı, 2'si gözaltına alındı.

İsrail ordusu, ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine de baskın düzenledi. Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi. Bölgedeki İbni Sina Hastanesinden yapılan açıklamada açılan ateş sonucu ayağından yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Gazze’de 1200 kişi öldürüldü

Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Vekili Dr. Yusuf Eburriş, vefat edenlerin ve yaralıların büyük çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı basın açıklamasında, doluluktan dolayı hastanelerde hasta ve yaralıların yerlerde yatırıldığını, bu şekilde tedavi edilmeye çalışıldığını aktarmıştı.

İsrail’de ölü sayısı 1300 oldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1300'e, yaralı sayısının da 3 bin 300'e ulaştığı açıklandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas’ın saldırılarında yaralanan İsrailli sayısını da 350'si ağır olmak üzere 3 bin 300 olarak açıkladı.

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün hastanelerde 443 yaralının tedavi altına alındığı, 105'nin durumlarının kritik olduğu bildirildi.

İsrail ordusu da İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırıya geçtiği 7 Ekim sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 220 olduğunu açıkladı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu Aksa Tufanı operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi rehin aldı.

İsrail ordusu Demir Kılıçlar Operasyonu adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu. (AS)