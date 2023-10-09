Filistin-İsrail çatışmalarında 3. gün

Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas Hareketi'nin 7 Ekim Cumartesi başlattığı operasyonun ardından, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail ordusunca yapılan saldırılara dair açıklama yaptı.

Bakanlık bu sabah yaptığı açıklamada, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın kent ve beldelerinden el-Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkıliyye'de cumartesiden bu yana toplam 16 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini, yaklaşık 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 560 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi yaralandı.

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Katar arabuluculuğunda rehine takası görüşmeleri

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Katarlı arabulucuların, Gazze'de tutulan İsrailli kadın ve çocukların özgürlüğü konusunda müzakere yapmak için Hamas yetkililerine acil çağrıda bulunduğunu yazdı.

Reuters’e görüşmeler hakkında bilgi veren kaynak, İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında 36 Filistinli kadın ve çocuğun İsrail hapishanelerinden serbest bırakılmasının talep edildiğini söyledi.

Ayrıca, Katar'ın 7 Ekim gecesinden bu yana ABD ile koordineli olarak yürüttüğü görüşmelerin ‘olumlu ilerlediği’ vurgulandı.

Gallant: Gazze tamamen ablukaya alınacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun Güney Komutanlığındaki operasyonel durum değerlendirmesine katıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, orduya talimat verdiğini aktaran Gallant, “Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak” dedi.

Filistinlilere ‘hayvan’ benzetmesinde bulunan Gallant, “İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz” diye konuştu.

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Ben Gurion Havaalanı'na roket saldırısı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail’e atılan roketler, Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldı.

Roketlerden biri, Tel Aviv yakınlarında yer alan ülkenin en büyük uçuş noktası Ben Gurion Havaalanı’nın uluslararası uçuşlar için kullanılan 3. Terminali'nin yakınlarına düştü.

İsrail medyasına yansıyan görüntülerde, terminal binasının yakınından dumanlar yükseldiği görüldü.

Çatışmalar ‘sınırlı’ şekilde sürüyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde konuşlanmayı sürdüren İsrail ordusu, bölgeye onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlikler gönderdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde kontrolün sağlandığını, şiddetli bir çatışma olmadığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini söyledi.

Olası sızma girişimlerine karşı Gazze sınırını tank, helikopterler ve askeri hava araçları ile koruyacaklarını belirten Hagar, çatışmaların şu anda ‘sınırlı’ olduğunu söyledi.

700 İsrailli, 73 İsrail askeri hayatını kaybetti

İsrail basınında, Filistin’in saldırılarında şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Times of Isrel'in haberine göre, İsrail Sağlık Bakanlığı, 345'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısının 2 bin 382 olduğunu açıkladı. Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

İsrail ordusu da saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğünü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı.

Hamas’tan “esir” açıklaması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinden yeni bir grup İsrailliyi daha esir aldığını duyurdu. Esir sayısına dair ise bir açıklama yapmadı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, “Tugay'a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi'ne geçirmeyi başardığını” söyledi.

Kassam Tugayları güçlerinin hala İsrail'de bulunduğunu, bazı şehir ve Yahudi yerleşim yerlerinde çatıştığını belirten Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Mav'kiim Yahudi yerleşim bölgesinde ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Sofo bölgesinde İsrail güçleriyle çatışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İsrail makamları Hamas tarafından ele geçirildiği belirtilen yeni esirlere ilişkin henüz açıklama yapmadı.

500’den fazla hava saldırısı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nden yaklaşık 1000 Filistinli silahlı kişinin 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail bölgelerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların sürdüğünü doğruladı.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı: “Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı.”

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının süreceğini eklediler.

Ne olmuştu? Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim'de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı. İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı. İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar sürerken, Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

(AS-VC)