Filistin-İsrail çatışmalarında 2. gün

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ikinci gününde devam ediyor.

Filistinli direniş gruplarının sızma operasyonu yaptığı İsrail yerleşim birimlerindeki çatışmalar da İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları da gün boyunca sürdü.

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İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarda en az 700 İsrailli hayatını kaybederken, 300'ünün durumu kritik olmak üzere 2 bin 150 kişi de yaralandı.

Buna karşılık Gazze'ye yönelik "Demir Kılıçlar" adıyla operasyon başlatan İsrail'in saldırılarında 78'i çocuk 413 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 300 kişi yaralandı

Filistlinli direniş gruplarının operasyonuna dün (7 Ekim) 'tam destek' açıklaması yapan Lübnan Hizbullah'ı, “Filistin halkı ve direnişiyle dayanışmak için” işgal altındaki Şebaa Çiftlikleri'nde bulunan üç İsrail karakolunu hedef aldıklarını açıkladı.

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ABD'nin İsrail'e 'ek yardımı' yola çıktı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Biden'ın, ABD'nin İsrail'e yönelik tam desteğini yinelediği kaydedilerek, "Başkan ayrıca İsrail Savunma Kuvvetlerine ek yardımın şu anda İsrail'e doğru yola çıktığını ve önümüzdeki günlerde daha fazlasının da geleceğini iletti" ifadesi paylaşıldı.

Gazze'den kamikaze dronlarla İsrail'e saldırı

İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı hava kuvvetleri biriminin, İsrail’e karşı kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği açıklandı.

Örgütten yapılan açıklamada, saldırıların, “‘düşmanın (İsrail) mevzi ve hedeflerine karşı ‘Zevari’ tipi 35 kamikaze dronu ile düzenlendiği” belirtildi.

Zevari dronları, adını, Tunuslu uçak mühendisi ve İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi Muhammed Zevari’den alıyor.

İsrail’in 2014’te Gazze’ye yönelik başlattığı savaşta Hamas tarafından kullanılan İHA programında önemli rol oynayan Zevari, Aralık 2016’da, Tunus’un Safaks kentindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Zevari suikastından İsrail gizli servisi Mossad'ın sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Fotoğraf: İzzeddin el-Kassam Tugayları/Telegram

Gazze Şeridi sınırındaki İsrailliler tahliye ediliyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerindeki İsraillileri tahliye etmeye başladığını ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail’de yedi ayrı noktada çatışma

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Filistinli direniş gruplarının gece ve sabah saatlerinde İsrail içindeki bölgelere sızmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail yerleşim alanları Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be'eri, Yeted ve Kissufim'deki Filistinli direnişçilerin mühimmat ve ek güçlerle takviye edildiği ve çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, saldırıların ilk gününde (7 Ekim) aralarında yüksek rütbeli isimlerin de yer aldığı 30 polis personeli öldü.

365 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ve yaklaşık 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi, 2006’dan bu yana kara, deniz ve havadan İsrail ordusu ablukası altında bulunuyor (İnfografik: Anadolu Ajansı)

İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan ‘İsrailli esirler’ açıklaması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak” amacıyla başlatılan ‘Aksa Tufanı’ operasyonunun devam ettiğini söyledi.

Operasyon sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu: Gazze'de Hamas'a ait 4 büyük binayı vurduk

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği 4 büyük binanın hedef alındığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'la bağlantılı ofislerin yer aldığı ve üst düzey üyelerinin operasyon yürütmek için kullandığı öne sürülen yüksek katlı 2 binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Hamas liderleri ve üyelerine ait ofisler ile Hamas bünyesindeki çeşitli oluşum ve birimlere ait olduğu iddia edilen büroların yer aldığı binanın "Filistin" adını taşıdığı kaydedildi.

Gün içinde büyük 2 binanın daha vurulduğu hatırlatılan açıklamada, böylece Hamas için önemli 4 binaya saldırı düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm de yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hedef alınan binaların askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarını yalanladı.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da İsrail'in ihlallerine tepki için genel grev ilan edildiğini belirtti.

Tepki olarak esnafın kepenk kapattığını ifade eden Ebu Yusuf, Gazze'ye saldırılardan ötürü Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması gerektiğini kaydetti.

Batı Şeria’nın yanı sıra Doğu Kudüs'te de Filistinli esnaf kepenk kapattı.

Öte yandan Filistin Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ilköğretim ve üniversitelerde eğitime ara verildiği bildirildi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısı 6'ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha, Kalkilya ve El Halil kentlerinde 6 Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

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İsrail’de “özel güvenlik durumu” genişletildi

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın operasyonel değerlendirmelerin ardından “özel güvenlik durumunu” tüm İsrail topraklarını kapsayacak şekilde genişlettiği belirtildi.

Açıklamada, böylece İsrail ordusunun sivillere güvenlik talimatları verebileceği ve gerekli durumlarda kamuya açık alanları kapatabileceği aktarıldı.

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(VC)