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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 08:21
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2024 08:22
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Filistin: İsrail, 500 bin kişiyi göçe zorluyor

Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre, Gazze’nin Han Yunus kentine İsrail’in son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 350 Filistinli hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistin: İsrail, 500 bin kişiyi göçe zorluyor
Fotoğraf: AA

Filistin Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta hastaneler ve sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere 500 bini aşkın kişiden yaşadıkları yerleri boşaltmalarını istediğini açıkladı.

Evlerini boşaltarak yollara düşen kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve özel gereksinimleri olan kişilerin zor şartlar altında göç ettiğine işaret edilen açıklamada, Gazze'de 2 milyon kişinin "güvenli yer" arayışı içinde sürekli yer değiştirdiğine vurgu yapıldı.

Filistinlilerin göç yolunda askeri kontrol noktalarından ve tanklar arasından geçtiğine ve en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarına dikkat çekilen açıklamada, İsrail askerlerinin, göç eden ailelerin erkeklerini alıkoyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Refah'a göç etmeyi başaran ailelerin ise kötü hava koşullarının hüküm sürdüğü kentte sığınacak bir yer ve çadır bulamadığı ayrıca yiyecek, su ve ilaca da erişim sağlayamadığı aktarıldı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarının hedefinde. 2 milyon kişi yerinden edildi. İsrail'in yoğun bombardımanı ve yardım tırlarının bölgeye girişinde çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze’de yaşayan Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.

Onlarca cesede ulaşılamıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta son 48 saatte “38 katliam gerçekleştirdiği” ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in soykırım suçu işleme niyetini ortaya koyan bu katliamlarda 350 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle halen sokaklarda ve yollardaki onlarca cesede ulaşamadığı kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Han Yunus'ta Kızılay'a bağlı El-Emel Hastanesindeki ablukanın devam etmesi nedeniyle 3 kişinin cenazesinin hastane avlusuna defnedildiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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