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Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 13:38
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2024 14:11
2 dk Okuma

"SOYKIRIMA DESTEK VERENLER YARGILANMALI"

Filistin için ses yükseltti, soruşturma açıldı

Kuban Kural, bu soruşturma ile asıl amacın Eskişehir’deki Filistin eylemlerinin kitleselleşmesinin önüne geçmek olduğunu söylüyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, açık alanda düzenlenen bir protesto veya basın açıklaması görülüyor. Ön planda bir kişi mikrofonla konuşma yaparken, arka planda ellerinde pankartlar tutan kalabalık bir grup yer alıyor. Pankartlarda "Filistin Halkı Kazanacak", "Emperyalist İsrail Kapatılsın", "Katliamcı İsrail İşbirlikçi AKP", "İsrail ile Ticaret Son Bulmalı" ve "Refah Tankeri Soykırıma Ortak" gibi Filistin’e destek ve İsrail’e karşı sloganlar dikkat çekiyor. Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten çeşitli pankart ve dövizler taşıyor.
Fotoğraf: Eskisehir.net

Eskişehir’de yaşayan Kuban Kural’a Filistin eylemindeki konuşması nedeniyle TCK 301'den (Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama) soruşturma başlatıldı.

Kuban Kural, konuşmasında İsrail ile Türkiye arasında süregelen ticari ve askeri işbirliğinin, Filistin’deki soykırımı desteklediğini vurgulamış ve bu ilişkileri eleştirmişti. Özellikle Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail’e taşınmasının, Filistin halkına yönelik saldırılarda kullanıldığını iddia etmişti.

Kural’ın konuşmasında gündeme getirdiği eleştiriler, İsrail’le sürdürülen ticaretin, askeri ve ekonomik işbirliğinin bu saldırılara katkıda bulunduğunu öne sürüyordu.

bianet’e konuşan Kural, bu soruşturma ile asıl amacın Eskişehir’deki Filistin eylemlerinin kitleselleşmesinin önüne geçmek olduğunu söyledi. Asıl suçu, İsrail’e destek verenlerin işlediğini yineleyen Kural, ifadesinde de bu duruma dikkat çekti. Düzenledikleri 15'e yakın eylemde benzer söylemleri yineldiklerini anlatan Kural, polisin sadece tek eylem üzerinden soruşturma başlattığına dikkat çekti.

"Devlet sorumluluk sahibi"

Kural ifadesinde, Türkiye’nin Azerbaycan petrolünü İsrail’e taşıdığını ve bunun Filistinlilere yönelik soykırımda kullanıldığını öne sürdü.

Kural, İsrail’in saldırılarında kullanılan yakıtın Türkiye üzerinden taşındığını ve devletin bu ilişkide sorumluluk sahibi olduğunu belirtti.

Kural: Suçu ifşa ettim

İfadesinde, Kural şunları söyledi:

"Konuşmalarımda herhangi bir suç unsuru yoktur. İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler açıkça sürdürülmektedir ve bu, Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine destek anlamına gelmektedir. Ben yalnızca bu suçu ifşa ettim. Eğer bir suçlu aranıyorsa, İsrail’e bu desteği sağlayan yetkililer ve şirketler hakkında soruşturma açılmalıdır."

Kural, yaptığı açıklamaların uluslararası hukuk çerçevesinde geçerli olduğunu ve İsrail’e yönelik ticari desteklerin, Türkiye’nin de soykırıma dolaylı olarak ortak olduğunu gösterdiğini belirtti. Ayrıca, bu ticari ilişkilerin İsrail Savunma Bakanlığı tarafından açıklandığını ve Türkiye’nin bu ilişkilerdeki rolünün apaçık ortada olduğunu söyledi.

"İsrail’e Boykot, Filistin’e Özgürlük!"

Filistin’e Özgürlük Platformu üyeleri de Kuban Kural’ın bu konuşma nedeniyle yargılanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, eylemlerine devam edeceklerini belirttiler. İsrail ile yapılan ticari ve askeri işbirliğine son verilmesi gerektiğini ifade eden platform, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bir kez daha tekrarladı.

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(EMK)

Haber Yeri
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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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