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Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 11:09
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 14:34
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Filistin için Lubunyalar: İsrail'i boykot edin

Filistin için Lubunyalar; LGBTQİA+ topluluğuna ve aktivistlere çağrı yaparak, "İsrail ile işbirliği yapan uluslararası ve Türkiye merkezli şirket ve kurumları boykot edin" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistin için Lubunyalar: İsrail'i boykot edin
Görsel: Filistin İçin Lubunyalar

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı seslerini yükselten bir grup aktivist, "Filistin için Lubunyalar" adı altında bir araya geldi. Grup, Gazze'deki Filistinli lubunyalara destek çağrısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Filistin'deki LGBTQİA+ hareketinden arkadaşlarla iletişim halinde oldukları ve neler yapabileceklerini tartıştıkları belirtildi.

Filistin için Lubunyalar, LGBTQİA+ topluluğunu, aktivistleri, sivil toplumu ve kültür-sanat alanını Filistin'i işgal eden İsrail ile işbirliği yapan kurumları boykot etmeye ve benzer kampanyalar başlatmaya çağırıyor.

"Lubunyalar için dayanışma kampanyası başlatacağız"

Açıklamanın tamamı şöyle:

Filistin için sokak eylemlerinin yanı sıra başka acil somut adımlar atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bir süredir Filistin LGBTQİA+ hareketinden arkadaşlarımızla iletişim içerisinde, neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. 

Siyonist sömürgeci işgal devletinin Ekim ayından bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırım, Filistinlilerin barınma, sağlık ve iletişim araçlarına erişim haklarını engellemekle kalmıyor; su, gıda, ilaç ve hijyen gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamalarını bile imkansız hâle getiriyor.

Filistin için Lubunyalar olarak öncelikle Gazze’nin kuzeyinden Refah’a ve Filistin’in diğer bölgelerinde hayatta kalmaya çalışan lubunyalarla dayanışmak üzere bir kampanya başlatmayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda; tüm LGBTQİA+ topluluğunu, aktivistleri ve örgütleri, sivil toplumu ve kültür – sanat alanını Filistin’i işgal eden İsrail ile işbirliği yapan uluslararası ve Türkiye merkezli şirket ve kurumları boykot etmeye, dayanışma çağrımızı yaygınlaştırmaya ve benzer kampanyalar başlatmaya çağırıyoruz.

(EMK)

Filistin feminist Filistin İçin Lubunyalar Filistin'deki lubunyalar İsrail boykot
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