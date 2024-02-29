Filistin için Lubunyalar: İsrail'i boykot edin

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı seslerini yükselten bir grup aktivist, "Filistin için Lubunyalar" adı altında bir araya geldi. Grup, Gazze'deki Filistinli lubunyalara destek çağrısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Filistin'deki LGBTQİA+ hareketinden arkadaşlarla iletişim halinde oldukları ve neler yapabileceklerini tartıştıkları belirtildi.

Filistin için Lubunyalar, LGBTQİA+ topluluğunu, aktivistleri, sivil toplumu ve kültür-sanat alanını Filistin'i işgal eden İsrail ile işbirliği yapan kurumları boykot etmeye ve benzer kampanyalar başlatmaya çağırıyor.

"Lubunyalar için dayanışma kampanyası başlatacağız"

Açıklamanın tamamı şöyle:

Filistin için sokak eylemlerinin yanı sıra başka acil somut adımlar atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için bir süredir Filistin LGBTQİA+ hareketinden arkadaşlarımızla iletişim içerisinde, neler yapabileceğimizi tartışıyoruz.

Siyonist sömürgeci işgal devletinin Ekim ayından bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırım, Filistinlilerin barınma, sağlık ve iletişim araçlarına erişim haklarını engellemekle kalmıyor; su, gıda, ilaç ve hijyen gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamalarını bile imkansız hâle getiriyor.

Filistin için Lubunyalar olarak öncelikle Gazze’nin kuzeyinden Refah’a ve Filistin’in diğer bölgelerinde hayatta kalmaya çalışan lubunyalarla dayanışmak üzere bir kampanya başlatmayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda; tüm LGBTQİA+ topluluğunu, aktivistleri ve örgütleri, sivil toplumu ve kültür – sanat alanını Filistin’i işgal eden İsrail ile işbirliği yapan uluslararası ve Türkiye merkezli şirket ve kurumları boykot etmeye, dayanışma çağrımızı yaygınlaştırmaya ve benzer kampanyalar başlatmaya çağırıyoruz.