Filistin için Kadıköy’de insan zinciri: Soykırımı durdurun

Filistin'e Özgürlük Platformu, İstanbul Kadıköy’de İsrail’in Filistin’deki soykırımı durdurması için insan zinciri oluşturdu.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı pankartı taşıyan onlarca kişi, AKP’ye İsrail’e ticari ilişkileri durdur” İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da “Soykırımı durdur” diye seslendi.

“BM çalışanı 104 kişi öldürüldü”

Hidayet Şefkat Tuksal, Hacer Ansal ve Nuran Yüce’nin okuduğu açıklamada öne çıkanlar şöyle:

*Gazze benzeri görülmemiş bir saldırı altında. Tam iki aydır yakılıp yıkılıyor. Filistin halkı haftalardır bombalanıyor, katlediliyor, her bir saatte 10 çocuk İsrail ateşiyle öldürülüyor. Yaşanan, Gazze’nin insansızlaştırılması girişimidir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde tüm insanlığın gözü önünde yeni bir soykırım gerçekleşiyor.

*7 Ekim’den itibaren öldürülen Filistinli sayısı 15 bini aştı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre Gazze’de öldürülenlerin 6 bini ( yüzde 40’ı) çocuk, 4 bini aşkını (yüzde 22’si) kadın ve yüzde 4’ü yaşlılar, yani öldürülenlerin yüzde 60-70’ini kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor.

*İsrail savaşın bile hiçbir kuralını tanımıyor. 7-27 Kasım tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı çalışanlardan 104 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bu tek bir savaşta BM yardım çalışanları kaybında en yüksek sayı. BM sığınakları da İsrail saldırılarına hedef oldu. 19 kişi öldü, 310 Birleşmiş Milletler çalışanı yaralandı. Yine Birleşmiş Milletler’e ait 42 sığınak ve acil durum merkezi de bombalandı ve çok fazla can kaybı yaşandı.

*Gazze’nin 2,3 milyon olan nüfusunun 1,8 milyondan fazlası -nüfusun yüzde 80’i- evini terketmek zorunda kaldı. İnsanların büyük çoğunluğu hastanelerde, Birleşmiş Milletler binalarında, okullarda ve camilerde yaşamaya çalışıyor. İki aya yaklaşan İsrail saldırılarında Gazze’deki sivil yerleşim yerlerindeki evlerin en az yüzde 60’ı harap oldu veya ciddi zarar gördü.

*12 Ekim’den bu yana Gazze’nin elektriği kesilmiş durumda. Elektriğe bağlı tüm hastane, fırın, su pompası, su sanitasyon merkezlerinin faaliyetleri durdu. Temiz içme suyu kesintisi yaşanıyor. 14 hastane ve 51 birinci basamak sağlık merkezi çalışamaz durumda. Hastanelerin yüzde 70’i, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ise sadece yüzde 30’u çalışır durumdadır. Saldırıların başlamasından bu yana sağlık merkezlerine 137 İsrail saldırısı oldu. Bu saldırılarda hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 130’a yükseldi.

*Bizler, İsrail’in hemen durdurulması için tek bir saniye bile kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm yurttaşları, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, barışı savunanları, savaşlara, işgallere ve ırkçılığa karşı olanları, İsrail’in ABD destekli savaş suçlarıyla dolu işgaline karşı, Filistin’in özgürlüğü için birlikte, yan yana ses çıkartmaya çağırıyoruz.

*Gelin hep birlikte Netanyahu’nun ve İsrail devlet mekanizması içinde savaş suçu işleyen herkesin savaş suçlarından yargılanması için ses çıkartalım.

*9 Aralık ayrıca Uluslararası İnsan Hakları Haftası. Hiçbir insan hakkı ihlalinin unutulmayacağını ısrarla vurgulayalım.

*Yaşam hakkı elinden alınan çocukların, artık sesini çıkartma şansı kalmayan insanların sesi olalım. Tüm dünyada, özellikle bölgede yaşayan halklar, ne kadar güçlü, ne kadar etkin, ne kadar kararlı, ne kadar ısrarlı olursak, İsrail’in sürekli saldırılarını durdurmak için yıllar önce ABD’in Irak işgaline karşı çıkarken söylediğimiz o önemli mesajı bir kez daha hatırlamamız çok önemli: “Şimdi değilse ne zaman? Biz değilsek kim?”

*Bir sözümüz de burada, iktidara. Türkiye bir yandan Filistin halkının yanında gibi görünürken bir yandan da İsrail’le ikili ilişkilerini, askeri ve ticari işbirliklerini sürdürüyor.

*Son 20 yılda Türkiye-İsrail arasında ticaret hacmi yüzde 530 arttı. Türkiye’nin dış ticaretinde İsrail 10. sırada. Türkiye’den şirketlerin İsrail’de enerji yatırımları var. İsrail’le devlet düzeyinde yapılan ikili anlaşmalar hemen askıya alınsın.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(EMK)