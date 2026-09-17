Filistin için çağrı yapan sanatçıya destek

ABD’li rapçi Macklemore’un Ed Sheeran’ın 2026 “The Loop Tour” programından çıkarılması, turnede yer alan diğer sanatçıların protestosuna yol açtı. Aaron Rowe, Beoga, Finneas ve Lukas Graham, Macklemore’la dayanışma içinde olduklarını belirterek turneden çekildiklerini açıkladı.

Macklemore, 4 ve 5 Eylül’de MetLife Stadyumu’nda Sheeran’dan önce sahne aldı. Konserindeki “Özgür Filistin” çağrısının ardından, 14 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada turneden çıkarıldığını duyurdu.

Sanatçı, kararın arkasında Gillette Stadyumu’nun sahibi Robert Kraft’ın olduğunu öne sürdü. Macklemore’un aktardığına göre Kraft, Sheeran’a, kendisinin turnede kalması halinde konserlere mekân sağlamayacakları yönünde ültimatom verdi.

Sheeran ise kararın kendisine ait olmadığını, bazı stadyum sahiplerinin Macklemore’un yer aldığı konserlere izin vermeyeceklerini bildirmesi üzerine organizatörlerin bu kararı aldığını açıkladı.

Wanting all humans to be treated equal should never be controversial. pic.twitter.com/BOJ9xMoIZn — Macklemore (@macklemore) September 7, 2026

“Onları unutmadığımızı bilsinler”

Macklemore, turne kapsamında yaptığı sahne konuşmasında, konserlere katılma nedenlerinden birinin ABD’nin farklı kentlerinde Filistin’e özgürlük çağrısı yapmak olduğunu söyledi:

“Bu sözlerin yüksek ve net bir şekilde duyulmasını istiyorum; böylece Gazze’den işgal altındaki Batı Şeria’ya kadar herkes, onları unutmadığımızı bilsin.”

“Hind’s Hall” şarkısını seslendirmeden önce Columbia Üniversitesi’nde Filistin’le dayanışma eylemleri düzenleyen öğrencilere teşekkür eden sanatçı, “İsrail’i eleştirmek, apartheid rejimini eleştirmek ve soykırıma karşı çıkmak; hiçbir şekilde şahsınıza yönelik bir eleştiri değildir. Benim mesajım barışa, sevgiye ve tüm insanların onur, saygı ve eşitlikle muamele görmesine dairdir.” dedi.

Konuşmasında Lübnan, Küba, Kongo ve Sudan için de özgürlük çağrısı yapan Macklemore, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) uygulamaları nedeniyle korku içinde yaşayan insanlarla dayanışmasını dile getirdi. Konuşmasını, “Hepimiz özgür olana dek hiçbirimiz özgür sayılmayız” sözleriyle sürdürdü.

'Asıl mesele Filistin halkının mücadelesi'

Macklemore, turneden çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, tartışmanın kendi kariyerinin önüne geçerek Filistin halkının yaşadıklarını görünmez kılmaması gerektiğini söyledi:

İnternette kimin kazandığı, kimin dışlandığı, stadyumda kimin konser vereceği, kimin vermeyeceği; bunların hepsi, Gazze ve Batı Şeria’da gerçekten tanık olduğumuz olayların yanında çok küçük kalıyor.

Sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bütün bir halk yerinden ediliyor, aç bırakılıyor ve öldürülüyor; dünya ise bunu tanımlamak için hangi kelimeleri kullanmamıza izin verildiğini, bu kelimelerin bizde nasıl bir his uyandırdığını ve rahatsızlığımızın, soykırımdan geçen insanların acısından daha mı önemli olduğunu tartışıyor.

Macklemore, “Eğer bu sözler bana sahneyi kaybettirdiyse ve konuyu tekrar Filistin’e çevirdiyse, o zaman bu şimdiye kadar çıktığım en başarılı turne oldu.” diyerek Filistin halkı ile dayanışmasını ifade etti.

Sanatçılardan dayanışma

İrlandalı grup Beoga:

“Müzisyenler olarak, her gece o kalabalıkların önünde çalmak hayallerimizin gerçekleşmesi gibidir, ancak Özgür Filistin’i savunan herkesi susturan mekânlarda çalmak bizim için kesinlikle bir seçenek değil.”

İrlandalı müzisyen Aaron Rowe:

“Milyarderlerin, İsrail soykırımına karşı çıkan ve çocukların vahşice katledilmesini gündeme getirenlerin haklı seslerini susturmak için güçlerini kullanmalarına seyirci kalamayız. Hiçbir şey olmamış gibi devam edersem kendime olan saygımı tamamen kaybederdim.”

Danimarkalı grup Lukas Graham:

“Savaştan, öldürülen sivillerden ve büyüme hakkına sahip çocuklardan söz edebilmeliyiz. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, üzerlerinde hangi bayrak dalgalanırsa dalgalansın.”

ABD’li müzisyen ve yapımcı Finneas O’Connell da “Sanatçılar, ezilenler için konuştuğunda susturulmamalı” diyerek dayanışmasını açıkladı.

Roger Waters’tan Sheeran’a eleştiri

Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters da sosyal medya hesabında paylaştığı “Ed Who?” başlıklı videoyla Macklemore’a destek verdi.

Waters, Macklemore’un tutumunu “doğru olanı yapmak” olarak nitelendirirken Sheeran’ı sert sözlerle eleştirdi.

Macklemore, 2023’ten bu yana Filistin’le dayanışma çağrıları yapıyor. Sanatçı, Filistinli müzisyenlerle hazırladığı “Hind’s Hall 2” şarkısının gelirlerini de Filistinlilere destek için bağışlamıştı.