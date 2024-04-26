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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 17:40
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 17:59
2 dk Okuma

Filistin İçin Bin Genç’ten MÜSİAD önünde eylem

“İsrail ile ticaretini sürdüren üyelerini titizlikle inceleyeceğini söyleyen MÜSİAD, hiçbir çalışmada bulunmadı” diyen Filistin İçin Bin Genç, MÜSİAD Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistin İçin Bin Genç’ten MÜSİAD önünde eylem
Fotoğraf: Filistin İçin Bin Genç/X

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, İsrail’le ticari ilişkilerini sürdüren üye şirketleri bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD) İstanbul, Bakırköy’deki Genel Merkez binası önünde protesto etti.

Eylem öncesi polis, bina önünü bariyerlerle kapattı. “İsrail’le ticaret, Filistin’e ihanet” dövizi ve Filistin bayrağının taşındığı eylemde, sık sık “Nehirden denize özgür Filistin” sloganı atıldı.

Hareket; 8 Şubat’taki protestoları sonrası MÜSİAD’ın, “İsrail ile ticaretine devam eden kurum üyesi şirketleri titizlikle inceleyecekleri” açıklaması yaptığını ancak geçen süre içinde hiçbir çalışmada bulunmadığını belirtti.

MÜSİAD’dan bir yetkilinin “Bizim yönetim olarak tek tek üyeleri arayıp ‘Sen ne yapıyorsun, kiminle ticaret yapıyorsun’ diye sorma gücümüz de yok, bunu yapma yetkimiz de yok” dediğini hatırlatan Filistin İçin Bin Genç, “Halkı kandıramazsınız” diyerek tepki gösterdi.

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Eylemde yapılan açıklamada, “MÜSİAD ve AKP hükümeti ateşkese kadar ticareti kısmi olarak kısıtladıklarından ve yaptıkları yardımdan dem vururken sözde kendi kanunlarına, acıktıklarında yedikleri bu helvadan putlara sığınıyorlar. Filistin İçin Bin Genç olarak diyoruz ki; Sizin sürdürdüğünüz işbirliği, Gazze’deki soykırımın bizzat besleyicisidir. Filistin direnişi uzakta değil, tam buradadır. Ama biz buraya geldiğimizde kapıların önlerini polislerle, barikatlarla kapatıp bizim geçişimizi engellemeye ve işbirliklerini teşhir etmemizin önüne geçmeye çalışıyorlar” denildi.

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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’ya tepki gösteren Filistin İçin Bin Genç, “O kulaklarını kapamaya çalışırken biz ona hakikati haykırdık. Soykırımcı İsrail’in Ticaret Bakanı’ndan ödül olan İÇDAŞ’ı kendi derneğine kabul ederken hiç sorgulamıyordu, şimdi ise derneğinde kimlerin İsrail’le ticaret yaptığını bilmiyormuş gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.

İsrail, çelik ihtiyacının yüzde 65’ini Türkiye’den karşılıyor. İsrail’e en çok çelik ihraç eden şirket ise MÜSİAD üyesi İÇDAŞ.

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'Yerli ve milli' şirketlerin yatırım alanı İsrail
7 Kasım 2023
Filistin İçin Bin Genç Hareketi; İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından, Filistin’e destek eylemlerinde tanışan gençlerin bir araya gelişiyle Aralık 2023’te kuruldu. Hareket kendini, ‘anti-siyonist, anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir topluluk’ olarak tanımlıyor.

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Türkiye-İsrail ilişkileri filistin için bin genç MÜSİAD
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/haber/bahcesehir-universitesi-nde-zorlu-enerji-etkinligine-protesto-294615
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/haber/filistin-icin-bin-gencten-dilan-tekin-kisitlama-karari-goz-boyamak-icin-294475
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9 Nisan 2024
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FİLİSTİN İÇİN BİN GENÇ HAREKETİ
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9 Nisan 2024
/haber/demir-karabacak-anti-emperyalist-ve-anti-kapitalist-herkes-bu-hareketin-oznesidir-294042
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/haber/istiklal-caddesi-nde-israil-protestosuna-polis-mudahalesi-293973
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/haber/filistin-icin-bin-genc-ten-socar-onunde-eylem-vanalari-kapat-soykirima-ortak-olma-293010
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