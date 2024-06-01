Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR protestosu
Filistin İçin Bin Genç Hareketi, dün (31 Mayıs) Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto etti.
Şirketin İstanbul Sarıyer’deki binası önünde toplanan kitle, ellerindeki kırmızı boyaları binaya attı.
SOCAR'IN PETROLÜ İŞGALCİYİ BESLİYOR!— Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) May 31, 2024
Soykırıma ortak olan kim varsa kapısına dayanacak, oldukları yeri onlara dar edeceğiz. Buradayız, yakanızdayız! pic.twitter.com/o5tWI3hzFQ
Filistin İçin Bin Genç'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Refah'ı bombalayan jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR'dan Filistin halkı adına hesap sormaya geldik" denildi.
Polisin engellemelerine rağmen şirket binasının içine giren kitle, “Socar’ın petrolü işgalciyi besliyor” sloganları attı.
REFAHI BOMBALAYAN JETLERİN PETROLÜNÜ SAĞLAYAN SOCARDAN FİLİSTİN HALKI ADINA HESAP SORMAYA GELDİK! 🇵🇸 İNTİFADA SESİNİ BU TOPRAKLARA TAŞIYACAĞIZ DEMİŞTİK, SÖZÜMÜZÜ TUTTUK ✌🏾 pic.twitter.com/qCWplnZ2lt— Filistin İçin Bin Genç (@filistinicinbin) May 31, 2024
(AD)