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Yayın Tarihi: 1 Haziran 2024 10:16
 ~ Son Güncelleme: 1 Haziran 2024 11:48
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Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR protestosu

SOCAR'ı İstanbul'daki binasına kırmızı boyalar fırlatarak protesto eden Filistin İçin Bin Genç Hareketi, "Gözlerimiz Refah'ta, ellerimiz işbirlikçilerin yakasında" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR protestosu

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, dün (31 Mayıs) Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ı İsrail’e petrol sağladığı gerekçesiyle protesto etti.

Şirketin İstanbul Sarıyer’deki binası önünde toplanan kitle, ellerindeki kırmızı boyaları binaya attı.

Filistin İçin Bin Genç'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Refah'ı bombalayan jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR'dan Filistin halkı adına hesap sormaya geldik" denildi.

Polisin engellemelerine rağmen şirket binasının içine giren kitle, “Socar’ın petrolü işgalciyi besliyor” sloganları attı.

(AD)

Filistin-İsrail Savaşı filistin için bin genç socar
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