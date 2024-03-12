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Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 19:46
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 21:02
3 dk Okuma

Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR önünde eylem: Vanaları kapat, soykırıma ortak olma

Türkiye üzerinden İsrail’e her gün 44 bin varil petrol gönderildiğini belirten Filistin İçin Bin Genç Hareketi, “SOCAR işgalciyle ticareti kes” dedi.

Nur Kaya
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Nur Kaya

Nur Kaya
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Görseli Büyüt
Filistin İçin Bin Genç'ten SOCAR önünde eylem: Vanaları kapat, soykırıma ortak olma
Fotograf: Nur Kaya/bianet

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan iki ay sonra, Filistin'e destek eylemlerinde tanışan gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu anti-emperyalist ve anti-kapitalist topluluk Filistin İçin Bin Genç Hareketi, Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail’e taşımasını protesto etti.

Sarıyer’deki Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Türkiye Genel Müdürlüğü önünde yapılan eylemde, "Türkiye'deki en büyük dış yatırımcı SOCAR İsrail'in soykırımını besliyor! - SOCAR işgalciyle ticareti kes!" yazılı pankart açıldı. 

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde sık sık “Yaşasın küresel intifada”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “SOCAR'ın petrolü Siyonizm'i besliyor”, “Vanaları kapat, ticareti kes”, “Azerbaycan satıyor, Türkiye taşıyor” sloganları atıldı.

İsrail’e her gün 44 bin varil petrol gidiyor

Filistin İçin Bin Genç adına yapılan açıklamada, İsrail’in petrol ihtiyacının yüzde 60’ının Azerbaycan ve Kazakistan tarafından karşılandığı, Azerbaycan petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile Türkiye'ye gelip Ceyhan Limanı’ndan tankerler ile İsrail'e taşındığı belirtildi.

Açıklamaya göre SOCAR, İsrail’e her gün 44 bin varil petrol gönderiyor ve İsrail, ham petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’ndan tedarik ederken işlenmiş petrolü de SOCAR’a ait STAR Rafineri’den alıyor.

Türkiye'nin en büyük akaryakıt depolama kapasitelerinden birine sahip olan SOCAR depolama terminalinden İsrail'e son on günde iki adet yük gemisi gittiğini belirten Filistin İçin Bin Genç, “Soykırım faili İsrail durana dek, ticaret yaparak bu suça ortak olanların karşısına dikileceğiz” dedi.

"Zorlu’dan başladı"

Filistin İçin Bin Genç’ten Demir Karabacak, bugüne kadarki eylemlerini bianet'e anlattı:

“İlk başladığımızda yirmi kişiydik, Zorlu’da 'Bu şatafatlı AVM’nin sahibi Zorlu, işgalciye elektrik üretiyor' pankartı açmıştık. Zorlu Holding’in İsrail’deki üç elektrik santrali İsrail’in elektrik ihtiyacının yüzde sekizini karşılıyordu, o dönem SOCAR’ı çok bilmiyorduk. SOCAR’a temas etmek için bir Azerbaycan konsolosluğu ve ABD konsolosluğu eylemleri yaptık.”

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"MÜSİAD, işgalciyle ticaret yapıyor"

"Sonrasında her fırsatta 'Müslüman kardeşlerinden' bahsederken el altından durmaksızın tekstil, meyve sebze, inşaat malzemesi ticaretini ilerleten MÜSİAD’la süreç oldu. Bir MÜSİAD eylemimiz oldu, bundan bir hafta sonra Genç MÜSİAD etkinliğine gittiğimizde ise şatafatlı otellerde 'Bakın Filistin’e yardım ediyoruz, gemiler kaldırıyoruz' diyen sermaye sahiplerinin bir orduyla korunduğunu gördük. Bu ikiyüzlülüğü teşhir etmek için oradaydık. İçeride bize, 'Bazı arkadaşlarımızın ticaret yaptığı söyleniyor, bu işe müdahale edeceğiz' dediler. Bunlar olurken MÜSİAD'ın başkan yardımcısı Twitter üzerinden bize farklı mesajlar gönderiyordu. İlk başta görüşme teklif etti, sonrasındaysa tehditvari şeyler yazmaya başladı. MÜSİAD sürecin sonucunda üyelerine yönelik soruşturma başlattığını söylediler ama bunun gerçekçi bir yanı yok. Sonuçta şirketler hala ticarete devam ediyor. Bundan sonra bir TÜSİAD eylemimiz de oldu, en sonunda bugün SOCAR’a geldik.”

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"İsrail’e düzenli olarak petrol taşınıyor" 

SOCAR’ın önemine dikkat çeken Karabacak, "Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla hem Kazakistan’ın hem de Azerbaycan’ın petrolü İsrail’e taşınıyor. Bu ticaret aynı zamanda devletler arası ilişkileri de belirleyen bir ticaret" dedi.

Karabacak, SOCAR'ın Türkiye’de BOTAŞ’ın ortaklarından olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da doğalgaz ve petrol sermayesinin önemli bir figürü, aynı zamanda İsrail’in de yakıt kaynaklarının ana sağlayıcılarından biri. Türkiye’nin buradaki rolü, AKP hükümetinin ve Erdoğan’ın uzun bir dönem reklamını yaptığı Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla bağlantılı. Belli şirketler üzerinden Ceyhan Limanı’ndan İsrail’e düzenli olarak petrol taşıyor. Buna dair herhangi bir kesinti yok. Erdoğan bir yandan 'Filistin halkının yanındayız' diye hamaset yürütürken diğer yandan bu akışı sonsuz bir biçimde destekliyor."

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(NK/AY)

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Nur Kaya
Nur Kaya
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim bölümünü okudu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapıyor. Gazeteci ve NLP(Doğal Dil İşleme) Data Bilimcisi. Şubat 2023...

Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim bölümünü okudu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapıyor. Gazeteci ve NLP(Doğal Dil İşleme) Data Bilimcisi. Şubat 2023 dönemi bianet stajyeri. Şubat 2023’ten bu yana bianet için haber yapıyor.

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