Filistin İçin Bin Genç'ten oturma eylemi: Filistin mücadelesi yargılanamaz

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, 1 Mayıs’a katıldıkları gerekçesiyle beş arkadaşlarının tutuklanmasını İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda protesto etti.

"İşgalciyle ticari-diplomatik-askeri tüm ilişkiler kesilene kadar canla başla yolundayız Filistin" ve "Filistin mücadelesi yargılanamaz! Onlarca değil binlerce genciz, direnişten vazgeçmiyoruz" yazılı pankart taşınan eylemde "Gençleri değil, siyonisti yargıla" sloganı atıldı.

Açıklamayı Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden Can Koçak okudu.

"Bu hepimizin kazanımıdır"

6 Nisan'da Taksim'de yaptıkları eylem sonrasında İsrail'e 54 kalem ürünün yasaklandığını ardından da İsrail’le ithalat ve ihracat tamamen durdurulduğunu hatırlatan Koçak, "Bu hepimizin, İsrail’le devam eden ticareti durdurmaya yönelik sesi yükselten her iradenin kazanımıdır. Gururluyuz, sevinçliyiz ama aynı zamanda buruğuz. Zira bu adım çok daha önce, 35 bin insan hayatını kaybetmeden, Gazze yerle yeksan olmadan önce de atılabilirdi" dedi.

"Ticareti kesintisiz şekilde sonlandırmak için neyi bekliyorsunuz?"

"Ancak unutmuyoruz ki bu yasak kalıcı değil" diyen Koçak, İsrail'in Gazze’ye insani yardım girişine kalıcı izin verdiği takdirde ticarete devam edileceğini belirtti.

Koçak hükümete şu sözlerle seslendi:

"İsrail’le ticareti kesintisiz bir şekilde sonlandırmak için neyi bekliyorsunuz? Siyonist varlığın haritadan silinmesi, Filistin’in nehirden denize özgürleşmesi için İsrail’i besleyen damarları, sürdürdüğünüz her türlü ilişkiyi derhal ve tamamen kesin!"

Filistin İçin Bin Genç'in mücadelesinin Filistin özgür olana dek süreceğini belirten Koçak, "Kar hırsını ve ticaret hacmini Filistin’in özgürlüğünün önüne koyan her türlü odakla mücadele etmeye ant içtik" ifadelerini kullandı.

"Yargılanan Filistin mücadelesidir"

İsrail'le ticareti sonlandırma taleplerini dile getirdikleri için hükümetin kendilerinden hıncını çıkarmak istediğini belirten Koçak, "1 Mayıs’ta emekçiye Taksim yasaklanamaz diyerek Taksim’e yürüyen arkadaşlarımızın gözaltı süresi, Filistin İçin Bin Genç üyesi oldukları sebebiyle uzatıldı. Gözaltı süresi boyunca Filistin için Bin Genç olarak düzenlediğimiz eylemlere yönelik sorguya tabii tutuldular. Ve dün hakim karşısına çıkarılan arkadaşlarımızdan 5’inin tutukluluğuna karar verildi" dedi.

Koçak, İsrail'le ticareti sonlandırma kararının bedelinin arkadaşlarına ödetilmek istendiğini belirterek, şu sözleri kaydetti:

"Yargılanan 5 arkadaşımız değil topyekûn Filistin mücadelesidir, hapse mahkum edilen 5 genç değil “israille ticaret soykırıma ortak olmaktır” diyen binlerce gençtir! Arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar durmadan mücadeleye devam edeceğiz, iktirdar asla geri adım atacağımızı, ürkeceğimizi düşünmesin zira arkadaşlarımızın tutukluluğu bizi kamçılayan bir borç olacak, eskisinden daha büyük bir azimle meydanlarda olacağız!"

Ekrem İmamoğlu'na tepki

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HAMAS’a yönelik terör örgütü söylemine de değinen Koçak, "Ekrem İmamoğlu’nun şahsında tüm muhalefete sesleniyoruz: sizin çapınız Filistin direniş örgütlerinin hiçbirini yaftalamaya yetmez. HAMAS da Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyonist işgale karşı meşru özgürlük mücadelesi veren onurlu savaşçılardır" diye konuştu.

"Kampüsleri kalemiz belleyeceğiz"

Son olarak dünyanın dört bir yanındaki Filistin eylemlerine değinen Koçak şu sözlerle açıklamayı sonlandırdı:

"ABD, Avrupa ve dünyanın dört bir yanında üniversiteleri işgal ederek Siyonist işbirlikçi kurumlarla üniversitelerin ilişkilerini kesmesini talep eden öğrenci eylemlerini selamlıyoruz. Maruz kaldıkları polis şiddetini ve siyasal baskıyı tanıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, Siyonistlerle ilişkileri kesin dediğinizde benzer bir sindirme politikasıyla karşılaşıldığını görüyoruz.

Biz de Filistin İçin Bin Genç olarak ulusötesindeki öğrenci arkadaşlarımızın sözünü buraya taşımak için kampüslerdeki eylemlerimizi artırıyoruz. Bu bağlamda Bursa Uludağ Üniversitesi’nde çadır kurma girişimimiz, alanda iktidara yakın STK’ların çadırları da bulunmasına rağmen, keyfi şekilde engellenmiştir. Biliyoruz ki bizim orada olma ihtimalimiz dahi birilerini rahatsız etti. Bizim çadırımız diğer çadırların aksine, Türkiye akademisinin ilişkilerini kesmesini gündeme alacağı için üniversite yönetimi bize mani olmaya çalıştı.

Siyonist işbirlikçilerinin bizden rahatsız olmasından gurur duyarız. Türkiye akademisi Siyonist destekçisi kurumlarla ilişkilerini kesene dek kampüsleri kalemiz belleyeceğiz."

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, yaptıkları açıklamayı Arapça ve İngizlice de okudu. Gençler açıklamanın ardından, Beşiktaş Meydanı'nda oturma eylemi yaptı.

(EMK/AD)