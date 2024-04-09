Filistin İçin Bin Genç: Mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz

Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye’nin 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almasına dair açıklama yayınlayan Filistin İçin Bin Genç, “Kazandık, mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz” diye seslendi.

Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı

X hesabından yayınlanan açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın ihracat kısıtlaması kararının paylaşımı alıntılandı ve şöyle denildi:

“KAZANDIK! Mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz! Soykırımcıyla ne ateşkese kadar ne de ateşkesten sonra, ticaretin de işbirliğinin de hiçbir türlüsünü kabul etmiyoruz. Direnen Filistin halkının bu topraklardaki yankısı olmaya devam edeceğiz. Filistin halkının direnişi yaşayacak!”

Ne olmuştu? Filistin İçin Bin Genç üyeleri, 6 Nisan Cumartesi günü İstiklal Caddesi’nde Türkiye’nin İsrail’e yönelik ihracatını protesto ederken, polis işkencesi ile gözaltına alındı. Gözaltılara toplumun farklı kesimleri tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gençlere işkence eden iki polis amirinin açığa alındığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, “Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların ‘iyi niyetli’ vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız” dedi. Ticaret Bakanlığı bugün yayınladığı kararla, Türkiye’nin 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldığını duyurdu.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi; İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından, Filistin’e destek eylemlerinde tanışan gençlerin bir araya gelişiyle Aralık 2023’te kuruldu. Hareket kendini, ‘anti-siyonist, anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir topluluk’ olarak tanımlıyor.

(EMK)