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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 09:17
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 10:15
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Filistin için 3 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Yas İlanı'na ilişkin kararı sosyal medyadan paylaştı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/filistin-icin-3-gunluk-milli-yas-ilan-edildi.jpg
Fotoğraf, Barselona’daki Gazze’ye destek gösterisinden. / AA

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ile ilgili Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında Milli Yas İlanı'na ilişkin karar da yer aldı:

“İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı El-Ehli Baptist Hastanesi
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